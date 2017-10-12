新光三越信義店週年慶 下週四重量開打

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越台北信義新天地週年慶，將於10月19日登場，除了美妝超狂優惠「滿2,000元送200元電子贈品禮券」，同時聯名卡友首4日化妝品區加碼，台新銀行滿10,000元加贈200元、新光銀行滿5,000元加贈100元新光三越商品禮券，等於消費美妝滿萬最高可享1,500元回饋。今年新光三越台北信義新天地推出500萬組美妝保養特惠組，更結集7大經典唇膏，預估首4日就可熱賣35,000條唇膏；至於消費者關注的獨家與首賣商品也不缺席，於台北信義新天地購買雅詩蘭黛推出鑽石立體緊顏霜，以3,375元購入，還可加贈500元商品禮券，另有超夯的首賣商品包括JO MALONE London之屋、DIOR藍星唇膏#520等，滿足美妝控的搜集慾望。
家電方面，今年週年慶首8日推出買三送一的超強企劃，貴賓卡友可以優惠價購買指定家電商品，並享買三送一，譬如LG空氣清淨機（Wi-Fi遠控版）、iRobot Roomba 695，以及TENDAYS成長型幼兒健康床墊，皆在活動之列；至於消費者期待的貴賓卡扣點加購活動，也推出更強的商品，iPhone 8 64G以及MacBook 12吋256GB，分別扣200點再貼21,600元、35,600元就可入手，另外RIMOWA登機箱、FUJI拍立得SQ10等，也可扣點便宜加購。無論是否購物，週年慶期間來百貨品嚐美食，也是一大享受！新光三越推出美食訂候位服務，精選34家台北信義新天地必嚐美味餐廳，可輕鬆尋找類別、快速查詢排隊狀況、線上即時預定餐桌，讓消費者不需在現場乾等，逛街逛得更沒負擔！
圖片提供：新光三越