2017-10-11

〔記者吳佩樺/台北報導〕微軟最強主機Xbox One X來了!台灣現已開放預購,11月7日同步全球首賣。

台灣引進「Xbox One X 1TB 黑潮版」和「Xbox One X 1TB 天蠍限量典藏組」,二版本售價均為15,380元。Xbox One X主打真4K畫質,且是Xbox系列中體積最小、性能最強的家用主機,強調效能比其他主機高出40%,可向下相容過去所推出的所有Xbox One遊戲和配件。

官方表示,為了徹底發揮 Xbox One X的強大特性,Xbox獨佔遊戲例如 《極限競速7》以及即將推出的 《萌狐歷險記》、《盜賊之海》、《除暴戰警3》等將支援真4K畫質。此外,多款Xbox One遊戲包含《戰爭機器 4》、《刺客教條:起源》等超過130款大作都會獲得 Xbox One X 免費優化升級。