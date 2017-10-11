秘會SEAFOOD 獨特美學品味─TK SEAFOOD & STEAK餐廳約會新點 引進德州和牛 油花完美分佈入口即化

2017-10-11

〔記者凃盈如／台北報導〕 賦樂旅居（HOTEL PROVERBS Taipei）內的TK SEAFOOD & STEAK餐廳，是近來許多都會男女的秘密約會首選，其華麗、挑高的空間，由知名設計師陳瑞憲一手打造，展現獨特的美學品味，餐廳提供現流海鮮、頂級和牛及自家農場種植蔬果料理，近來，深入研究和牛料理多年的主廚江潘維，遠赴美國洽談，獨家引進德州A BAR N RANCH牧場的頂級和牛，饕客享美味不必遠求。

A BAR N RANCH順應美國德州理想氣候條件，採取自然放牧，提供牛隻盡情活動的廣闊草地，且超過20年和牛飼養專業資歷的營養師團隊，針對每隻牛個別需求，精算出草飼及穀飼調配比例公式及週期， 不施打抗生素與荷爾蒙生長激素，養出健康、性情穩定的牛隻。眾所周知，和牛以油脂比例較高深而受老饕喜愛，A BAR N RANCH德州和牛黃油紋理自然分佈完美，每一口嚐起來都猶如入口即化的奶油，且因和牛基因的特殊性，油脂裡的單不飽和脂肪含量明顯高於其他牛種，並含有Omega-3 和Omega-6，享受美食之餘，也能顧及健康能量。TK SEAFOOD & STEAK獨家進口德州和牛紐約客、肋眼菲力、扁鐵（翼板部位），並結合在地食材，打造多道清爽地中海風味料理。