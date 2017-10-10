鮮紅筆身配珍珠 萬寶龍致敬夢露

2017-10-10

〔記者林欣若／台北報導〕一代巨星瑪麗蓮夢露是許多人心目中永遠的性感女神，也帶給時尚界無限靈感，萬寶龍（Montblanc）的繆斯系列書寫工具向這位傳奇巨星致敬，將她的獨特魅力和永恆風格融入筆身設計，打造極致優雅的書寫工具系列。

上寬下窄的流線筆身，靈感來自夢露的4吋高跟鞋，她最愛的鮮紅唇色成為這系列書寫工具的主色調，鮮紅色樹脂與鍍香檳金配件的完美結合打造出迷人的外觀，就如同夢露一出場即是萬眾矚目的焦點，微傾斜的筆蓋頂端飾有著香檳色鍍金立體的萬寶龍標誌，突顯尊貴。另外，夢露的丈夫狄馬喬（Joseph Paul DiMaggio）曾經贈予她一串Akoya單排珍珠項鍊，這是夢露少數佩戴的飾品，2人的婚姻雖然僅維持274天，但夢露佩戴珍珠項鍊的照片已成為經典，因此這次的繆斯系列書寫工具系列也特地在筆夾鑲嵌一顆珍珠，象徵女神短暫卻熾熱的愛情。

夢露曾以獨特的嗓音演唱《Diamonds Are A Girl’s Best Friend》（鑽石是女孩最好的朋友），曲名被不少女孩奉為真理，特別款書寫工具的筆尾刻有夢露的簽名與鑽石形圖樣，鋼筆的Au585香檳色鍍金筆尖鐫刻這位性感巨星的肖像，而傳統的筆嘴通氣孔採用心形設計，這是繆斯系列首見之設計，藉以突顯夢露無與倫比的女性魅力。