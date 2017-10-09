國產(NA動力)小型Crossover-2

2017-10-09

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【國內最熱賣小型Crossover】

本田HR-V

目前市場上最熱賣的國產小型Crossover當推本田HR-V莫屬，這款車已經賣到滿街隨處可見，甚至連小黃計程車都為數不少，其優異的駕乘表現著實讓人印象深刻，也無怪乎會受到廣大消費者的認同。

記者試駕的是HR-V最頂級的1.8 S車型，車上搭載國內本田車愛用者熟悉的1.8升i-VTEC引擎，可輸出143匹最大馬力與17.5公斤米最大扭力，搭配可模擬7速序列式手自排的Earth Dream G-Design Shift Logic CVT無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑14.5公里，符合該排氣量級距的2級標準。

這具引擎與變速箱的搭配相當出色，驅策起來綿密流暢，讓駕駛人體驗一氣呵成的快意。雖說超過1米6的車高要比傳統房車高出許多，但激烈操駕時仍保有絕佳的穩定性，轉向反應也非常精準明快，矯健的行車動態不會輸給Civic房車太多，不難滿足大多數由中小型房車轉換至跨界休旅車的車主駕駛習性。

雖說HR-V沿用了Fit迷你車的底盤結構，但卻將軸距增長8公分之多，意味HR-V會擁有更充裕的後座腿部伸展空間。這輛S車型標配了電容觸控式恆溫空調、觸控式先端通訊音響系統（整合了衛星導航系統）和i-MID多功能行車資訊系統等先進配備，上市以來相當受消費者青睞。

HR-V的產品編成沿襲Honda Taiwan的傳統，規劃為VTi（74.9萬）、VTi-S（78.9萬）和S（84.9萬）3種等級，以滿足不同預算、需求的消費者。