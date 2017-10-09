國產(NA動力)小型Crossover-1

2017-10-09

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【自主品牌小型Crossover新登場】

Luxgen U5

今年4月上海車展Luxgen將U5的概念車首度對外亮相，但仍搶先在國內公開其量產版本，並在9月中旬正式發表上市。

U5擁有典型Crossover的離地高度與個性時髦的外觀造型，雖非採用AWD驅動設計，但開闊無拘的車艙空間，即能符合時下跨界休旅車買家的期待。搭載一具排氣量1,556cc的自然進氣Dual VVT直4引擎，最大馬力為120匹，最大扭力有15.3公斤米，儘管帳面數據並非同級小型Crossover之最，然而經過Haitec VP水野和敏及其團隊的精心調校，卻能發揮超乎預期的性能表現。與之搭配的是日本JATCO的CVT無段變速自排系統，提供流暢無接縫的動力傳輸，在加速反應與油耗表現取得絕佳的均衡點。

雖說定位為Crossover的U5車高達1,607mm，但實際操控起來卻出乎意料的刁鑽矯健，激烈操駕時的循跡性一流，明快敏銳的駕馭感受著實讓駕駛人喜出望外。時下偏好低車高視覺感與低重心操控性的消費者或許會想把車高降低個6～8公分左右，但記者還是建議先好好體驗一下U5原廠底盤懸載設定的操控性，再決定要不要花錢去改懸載降車高，才不會得不償失、後悔莫及。

坐進車艙，U5的內裝設計採取Luxgen家族的智慧飛翼概念，全車系中控台標配12吋多功能HD觸控螢幕，試駕的旗艦Hi-Fi版的儀表控台皆以皮質包覆，搭配平底造型的前衛皮質方向盤，營造出前衛又不失質感的座艙氛圍。Luxgen獨步全球車壇的行車AR影像系統也出現在這輛次高階的旗艦Hi-Fi版車上，還配有全車7支喇叭（包含兩支升降高音喇叭及一具重低音揚聲器），提供絕佳的聆聽享受。

裕隆納智捷將U5規劃為大屏幕版、APA智駕版、AR環景版、旗艦Hi-Fi版和旗艦Vogue+版5個等級，售價分別為65.9萬、69.5萬、73.5萬、76.5萬和78.9萬，在同類型小型Crossover市場相當有競爭力。