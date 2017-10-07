週年慶限量彩盤 下手好時機

2017-10-07

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞百貨週年慶期間，各家化妝品業紛紛引進限定彩妝組合或是彩盤，通常一次囊括各種明星商品，結合眼影、頰彩、唇彩各種品項，或是一盤包含各款經典色及實用色系，小資女買上一組用上一年絕對沒問題，且相較之下，比起平日單個購買，價格絕對更划算，再搭配百貨公司買千送百、滿額贈等優惠活動，平均算下來，實際購買金額絕對比檯面上看到的折扣還要來得低， CP值之高，難怪每年都是彩妝特惠組的吸睛焦點。