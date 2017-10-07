週年慶限量彩盤 下手好時機

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞百貨週年慶期間，各家化妝品業紛紛引進限定彩妝組合或是彩盤，通常一次囊括各種明星商品，結合眼影、頰彩、唇彩各種品項，或是一盤包含各款經典色及實用色系，小資女買上一組用上一年絕對沒問題，且相較之下，比起平日單個購買，價格絕對更划算，再搭配百貨公司買千送百、滿額贈等優惠活動，平均算下來，實際購買金額絕對比檯面上看到的折扣還要來得低， CP值之高，難怪每年都是彩妝特惠組的吸睛焦點。
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JILL STUART花漾寶石彩粧獻禮，特價2,250元；粉彩糖磚顏彩盤限定色（正品）+水潤莓果漾唇彩限定色（正品）+漾透寶石眼彩凍（正品）+雪紡柔光蜜粉6g。
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NARS天使迷情頰彩盤，特價2,250元；炫色腮紅3.5g×4+炫光腮紅Hot Sand 8.5g+3D立體燦光修容餅Laguna 8.5。
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資生堂心機女神香氛魔法盒，特價1,900元；心機女神香氛魔法盒2017（香氛蜜粉25g+專用粉撲×2+收納袋），新光三越獨家組合內容。
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laura mercier 藝術輪廓眼頰盤，特價2,800元；8色霓采眼影（Sparkling Dew、Cashmere、African Violet、Burnished Bronze、Dahlia、Minx、Steel Plum、Steel Pink）+2色微整立體修容餅（Bronze 03、Rosé）。
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Bobbi Brown立體眼頰彩妝書，特價3,780元；內容：12色眼影、2色漾香腮紅、1色星紗飛霞修容餅、1色飛霞修容餅、精巧雙頭眼影刷／精細眼線刷。