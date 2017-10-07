家樂福 熊本熊出沒─酷MA萌全台見面會 熊本美食登台 一蘭拉麵誘客

2017-10-07

〔記者林欣若／台北報導〕根據統計，台灣人國外旅遊的首選是日本，除了美景，美食也是一大誘因，家樂福看準日本美食的吸引力，籌畫半年舉辦日本一番熊本大賞，家樂福團隊親赴日本拜訪近年旅遊知名景點熊本縣，透過熊本縣政府協助深度挖掘，引進上百支熊本商品。

今年家樂福特別鎖定過去日本週較少出現的熊本縣美食及物產推出熊本大賞主題，主要商品鎖定民眾旅遊熊本都會買的道地的伴手禮如黑糖多拿滋、奶油米餅、各式仙貝、還有拉麵、醬料、酒類等新品。去年秒殺的一蘭拉麵，今年家樂福加倍進貨，還增加博多細麵，讓民眾免排隊就可以買得到；另外，網路許多主婦烹飪社團爭相搶貨的日清炸雞粉、在日本都很難買的余市威士忌也都在列。

除了美食，這一次熊本大賞也非食品商品組合，其中又以熊本縣最受歡迎的營業兼幸福部長酷MA萌授權商品最吸睛，從小件的提袋、背包、紡織品、水壺到大的行李箱、收納五層櫃都超萌，總計這一次熊本大賞光是熊本縣食品類商品就超過上百支，再加上超豐富的酷MA萌授權用品，其中新品就超過9成。

為了吸引消費者、增加買氣，曾獲民眾日本票選最受歡迎吉祥物，也是熊本縣最佳代言人的營業兼幸福部長酷MA萌也一同來台和粉絲見面，將在接下來的7、8日於家樂福北中南分店進行粉絲見面會，相關訊息請洽家樂福官網。