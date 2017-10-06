《百貨週年慶專刊》無瑕激推47折起

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

週年慶期間各家品牌祭出的組合琳瑯滿目，要如何不失心瘋買到多餘的產品，基本上挑準一年四季都用得到的基礎保養準沒錯，清潔卸妝、保濕、防曬……不論哪個年齡層都應做好肌膚保養的基礎功。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供/FANCL、DARPHIN、蘭蔻、碧兒泉、品木宣言、迪奧、歐舒丹、東方美