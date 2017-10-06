《百貨週年慶專刊》無瑕激推47折起

記者邱巧貞／台北報導
週年慶期間各家品牌祭出的組合琳瑯滿目，要如何不失心瘋買到多餘的產品，基本上挑準一年四季都用得到的基礎保養準沒錯，清潔卸妝、保濕、防曬……不論哪個年齡層都應做好肌膚保養的基礎功。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供/FANCL、DARPHIN、蘭蔻、碧兒泉、品木宣言、迪奧、歐舒丹、東方美
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DARPHIN全效舒緩體驗組，特價2,970元，價值3,725元，約8折。全效舒緩精華液30ml（正品）+全效舒緩化妝水50ml。
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碧兒泉肌底保濕凝凍加大組，特價2,250元，價值4,827元，約47折。肌底保濕晶萃凝凍125ml（正品）+活泉平衡機能水30ml+肌底保濕晶萃凝凍15ml。
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FANCL MCO速淨卸粧液超值特惠組，特價3,152元，價值3,735元，約84折。MCO速淨卸粧液120ml（正品）×4 +MCO速淨卸粧液60ml 1瓶。
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蘭蔻超輕盈UV防護組，特價 3,150 元，價值 5,634 元，約56折。超輕盈BB隔離霜SPF50 PA++++ 30ml（正品）+超輕盈UV水凝露SPF50 PA++++ 30ml（正品）+超進化肌因賦活露7ml+激光煥白精華洗面霜30ml+超輕盈UV水凝露SPF50 PA++++ 10ml。
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佳麗寶SUISAI酵素潔膚粉週年慶限定組，特價1,500元，價值1,950元，約77折。SUISAI酵素潔膚粉32入（正品） +SUISAI酵素潔膚粉D 32入（限定版Disney Tsum Tsum有9款迪士尼角色12款圖案設計，隨機組合在商品中）+SUISAI潔膚晶油 20ml+SUISAI酵素潔膚粉15入。
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RMK UV防護限量保養組，特價1,760元，價值2,200元，約8折 。RMK UV防護乳50 50g（正品）+RMK UV防護乳50 50g（正品）。
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品木宣言漫步雲端腿霜組，特價2,070元，價值3,300元，約63折。漫步在雲端腿部舒緩霜150ml 正品）×2+奇蹟抗痘面膜50ml+天生麗質粉美肌面膜50ml。
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歐舒丹經典手霜組，特價1,500元，價值1,900元，約79折。乳油木護手霜150ml（正品）＋乳油木護手霜30ml（正品）×2。
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迪奧雪晶靈潔顏乳組，特價3,500元。雪晶靈潔顏乳110ml×2（正品） +雪晶靈透亮水凝露50ml×2 +雪晶靈光感柔膚萃7ml +美妝包，全台限量1,500組。