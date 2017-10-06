《百貨週年慶專刊》請問達人:分類需求＆採購清單

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

【專業彩妝師ZOE】這麼說

Q近來唇彩很夯，流行色及材質亦十分多樣化，該如何選擇適合自己的？

近幾年，唇彩的顏色及材質很多，但在畫唇妝前，我認為「做好唇部保養」是先決條件，因為如果你的嘴唇已經脫皮乾燥了，搽上什麼顏色都不會好看。

其次，可以先選擇唇膏的材質，因為材質能決定一個妝的感覺，像是亮面讓人顯得年輕、霧面展現氣質、金屬具有前衛感……所以，第一步，你應該先決定自己想要變成什麼樣子，其次，再選擇顏色。

現在很流行乾燥玫瑰、土色調等，我認為比較保險的顏色是乾燥玫瑰色，若想要時尚一點的女生則可選擇土色調，但仍有許多女生擔心土色調搽起來會顯得沒精神，建議你不妨選擇一支「土」一點的顏色，再調合紫莓色，讓土色調帶點紅，看起來就比較不容易像生病。而乾燥玫瑰色也有偏咖啡、偏粉紅、偏橘等不同彩度，如果想要讓膚色看起來明亮一點，可以選擇偏紫粉色的乾燥玫瑰色。其實，今年秋冬可以買一支很土色的唇膏，再買一隻粉桃色或紫莓色，互相調配，兩種色調比例不同就能混搭出偏土的色調，亦能調配出乾燥玫瑰色。

此外，金屬唇也是今年流行重點，不過金屬唇有時會讓一些女生的唇紋看起來比較明顯，但也毋須擔心，只要在唇妝裏頭搭配一點金屬的質地即可，不一定整個嘴唇全部塗上，你可以先搽自己的原有的唇膏，再選擇香檳金的唇膏，在唇峰、下唇局部點綴，同樣能展現金屬感的時髦唇妝。

Q如何避免在折扣檔期買到「挫組」的產品？

購買前一定要先做功課，否則到了週年慶活動現場一定失心瘋。我建議用「分類」及「列清單」的方式，將需要的產品以及想要嘗試的產品記錄下來，把平常一定會用的東西例如粉底液、化妝水，先列出來，像這類常會用到的產品，就可以選購大容量；另一方面，想要嘗試哪些新的顏色、以及缺了哪些東西，也先列下來，照表操課，這樣才不容易一直購入彩妝品，卻忘了買保養品，或是一直被限量商品吸引，一恍神就失手買到不需要的東西。此外，我認為刷具組是很適合在週年慶下手的產品，平常刷具都是單支販售，週慶會推出整組刷具，加上又是短柄，更易於隨身攜帶。