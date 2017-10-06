《百貨週年慶專刊》Buy美必搶34折起

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

近來，彩妝熱賣帶動整體美妝市場業績成長，尤其是各家推出唇彩新品，速度快到令人目不暇給，

而女性幾乎天天用得到的各種底妝，也有更多形式的選擇，不妨趁折扣期間購入。此外，週年慶期間推出的限定彩妝組，經常一次囊括各種經典色、折扣低、C／P值高，每年都是彩妝組的吸睛焦點。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／NARS、JILL STUART、BOBBI BROWN、laura mercier、黛珂、植村秀、東方美、迪奧、資生堂、紀梵希、雅詩蘭黛、雪花秀、肌膚之鑰、高絲