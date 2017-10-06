《百貨週年慶專刊》Buy美必搶34折起

記者邱巧貞／台北報導
近來，彩妝熱賣帶動整體美妝市場業績成長，尤其是各家推出唇彩新品，速度快到令人目不暇給，
而女性幾乎天天用得到的各種底妝，也有更多形式的選擇，不妨趁折扣期間購入。此外，週年慶期間推出的限定彩妝組，經常一次囊括各種經典色、折扣低、C／P值高，每年都是彩妝組的吸睛焦點。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／NARS、JILL STUART、BOBBI BROWN、laura mercier、黛珂、植村秀、東方美、迪奧、資生堂、紀梵希、雅詩蘭黛、雪花秀、肌膚之鑰、高絲
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NARS氣墊唇誘組，特價2,700元，價值3,300元，約82折。裸光奇肌氣墊粉餅色號任選含盒（正品）+特霧唇誘色號任選（正品）+輕無畏！裸光妝前乳8ml（正品）+妝點甜心遮瑕蜜1.4ml（隨機限定色）。
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黛珂AQMW晶緞粧妍奇肌組，特價3,610~6,650元，價值4,440~7,640元。購買AQMW底妝系列商品（正品）任兩品+AQ甦活卸粧霜6g+AQ甦活洗顏霜8g+AQ甦活柔膚乳14ml+AQ甦活潤膚露14ml。
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植村秀輕裸柔霧美妝組，特價1,998元，價值2,500元，約8折。輕裸柔霧氣墊粉餅膚色（正品）+無色限玩色水潤唇膏自選色（正品）。
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three秋冬彩妝精選組，特價3,400元，價值3,962元，約86折。愛魅瞳液狀眼采筆（正品）+魅光修容蜜（正品）+愛無限唇彩筆（正品）+平衡亮眸凝霜3g+平衡洗顏皂霜5g+有機化妝棉14 pcs。
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資生堂星魅彩粧組，特價2,000元，價值2,624元，約76折。購買心機彩妝滿2,000元，贈淨白肌密卸粧油30ml×2+安耐曬金鑽高效防曬露12ml。
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JILL STUART愛戀明星商品組，特價2,097元，價值2,685元，約78折。買任一頰彩（正品）+花舞水漾光唇膏（正品）+玫果眼唇卸粧露30ml+櫻桃漾唇彩#003 2.5ml。
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高絲御雅裸紗琉光無瑕組，特價2,655元，價值3,341元，約79折。雪肌精御雅裸紗琉光粉底30ml（正品）+雪肌精御雅琉光輕感粧前乳（正品）+雪肌精御雅光粹潔膚乳14ml+雪肌精御雅光粹卸粧霜15g+雪肌精御雅琉光輕柔蜜粉1.5g。
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紀梵希完美底妝組，特價3,285元，價值4,375元，約75折。魅力幻彩蜜粉餅（正品）+超薄輕透雪紡紗粉底液（正品）+淨透潤澤潔顏油15ml+潔顏淨透洗面乳5ml+紀梵希香吻誘惑唇膏精巧版。
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迪奧藍星完美組，特價4,250元。超完美持久氣墊粉餅#010或#020（正品）+藍星唇膏×2（正品）+超完美持久粉底液#02精巧版5ml+超級夢幻美肌萃7ml+極效賦活眼部精萃5ml+美妍包。
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BOBBI BROWN膠囊氣墊粉底組，特價2,745元，價值3,935，約7折。自然輕透膠囊氣墊粉底-無瑕版SPF50 PA+++兩入（正品）+自然輕透膠囊氣墊粉盒（正品）+茉莉沁透淨妝油30ml+高保濕化妝水15ml+晶鑽桂馥保濕凝霜7ml。
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肌膚之鑰光采底妝經典組，特價6,000元。購買任一3,900元粉霜或粉底液（正品）+任一2,100元妝前霜（正品）+完美訂製睫毛膏迷你版+光采眼唇卸妝液30ml+激光鑽白菁萃6ml+光采修護菁華油10ml+無齡光采防曬霜8ml。
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雪花秀明星氣墊1+1限定組，特價2,860元，價值4,151元，約69折。無瑕光感氣墊粉霜15g×2（正品／色號任選）+無瑕光感氣墊粉霜粉蕊15g（正品／色號任選）+無瑕光感氣墊粉霜NO.21 5g+順行潔顏油EX50ml+潤燥精華EX 8ml+順行潔顏泡沫50ml。
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laura mercier狂野藝術刷具組，特價3,800元，價值8,000元，約48折。內含精巧型的腮紅刷+遮瑕刷+細部眼褶刷+眼褶刷+寬頭眼影刷+平角眼瞼刷+狂野藝術刷具收納盒。
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雅詩蘭黛持久底妝雙霸主組，特價3,800元，價值5,475元，約69折。任選二底妝正品、不限色號（不含粉盒粉撲遮瑕膏），例如粉持久完美持妝粉底SPF10 PA++ 30ml （正品）+粉持久氣墊打光粉餅2.0 SPF50 PA+++ 12g（正品）+「超漾好氣色保養組」包含特潤超導修護露7ml+微分子肌底原生露15ml+絕對慾望光感唇蜜4.6ml+粉紅搖滾巧妝包。
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RMK透亮光采底妝組，特價4,050元，價值5,475元，約74折。隔離霜30ml（正品）+透亮修色乳霜10g（正品）+水凝光采粉霜30g（正品）+極致透光（內含：煥膚果馨露極致保濕型）30ml+果粒洗顏皂霜30g+水凝透光蜜粉3g+隔離霜15ml+幻色束口袋。