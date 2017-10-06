《百貨週年慶專刊》請問達人:別讓肌膚不開心！

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

【美妝專家丹楓老師】這麼說

Q今年保養市場趨勢？

今年的保養趨勢，環繞著「感官知覺」為訴求主軸，畢竟迅速有效已是保養的基本面，但如何在有效的同時兼顧視覺享受，最好還能讓肌膚感受到舒服愉悅，是今年保養新趨勢。

近期科學期刊研究指出，有70%的肌膚炎症源於現代人生活忙碌、環境壓力以及情緒，也因此「別讓肌膚不開心」就是今年抗老顯學。而視覺上，眾多品牌將傳統成分的包覆方式，轉化為肉眼可見的晶球顆粒，讓包覆技術眼見為憑；珍稀植萃的品類也是水裡來火裡去，只怕沒將月亮摘下送到消費者面前似的，將每一株奇花異草幻化成消費者梳妝台的日常。

Q不同年齡層的保養重點？

隨著對智慧手機的依賴程度愈來愈高，建議從20歲就該開始選用眼部精華，因為雙眼平均每天都要密集眨動上萬次，加上眼神就是最容易洩漏年齡的地方，眼周修護更要趁早！年過25，肌膚的膠原蛋白與玻尿酸含量大不如前，可以選擇前導類的保養品，能為肌膚開啟吸收能力，卻不像乳霜給肌膚多餘的負擔感。

30歲則是肌膚分水嶺，除了抗氧化、抗老化還要抗醣化。外搽的保養品一點也不能少，但也必需加強飲食管控與營養補充品的攝取，像是膠原蛋白飲、綠茶或是每一日的飲水量都要注意。

Q週年慶採買的建議守則？

防護是每天的必要工作，紫外線、空氣汙染、霧霾每天都在侵害肌膚，反正每天都會用，不如趁此刻有優惠，多備個2～3套。現代人每天離不開手機、電腦等3C產品，無論是藍光傷害或眼睛過度使用，都會造成眼周肌膚老化，但眼霜、眼部精華都所費不貲，趁週年慶選購才能撿到便宜。