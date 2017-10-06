《百貨週年慶專刊》逆齡優選58折起

記者邱巧貞／台北報導
在台灣要買美妝保養品，趁百貨週年慶期間無疑是最佳時刻，伴隨各大品牌推出多元優惠方案，被燒了一整年的保養訊息，正是時候趁著週年慶折扣大肆採購。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／La Mer、SISLEY、 KIEHL’S、SK-II、Melvita、IPSA、資生堂、蘭蔻、嬌蘭、迪奧、肌膚之鑰、伊莉莎白雅頓、品木宣言、克蘭詩、雪花秀、雅詩蘭黛、碧兒泉、黛珂、歐舒丹、東方美、紀梵希
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Melvita摩洛哥堅果緊緻潤澤組，特價4,060元，價值5,240元，約77折。摩洛哥堅果油50ml（正品）+緊顏美容液100ml（正品）+摩洛哥堅果濃萃緊緻霜50ml（正品）。
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SK-II經典青春優惠組，特價4,932元。SK-II青春露230ml（正品）+R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g+亮采化粧水30ml+全效活膚潔面乳20g+青春敷面膜1片。
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肌膚之鑰精質激活經典組，特價9,500元。精質激活菁萃40ml（正品）+光采卸妝霜20ml+光采瞬淨潔膚泥20ml+光采柔潤保濕露30ml+光采防護精華霜5g+光采修護精華霜5g+精質眼霜1ml+光采典藏包。
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紀梵希眼部護理修護組，特價3,220元，價值5,013元，約64折。微笑無痕抗魔皺再造抗皺眼霜15ml（正品）X 2+極緻修護眼霜2ml。
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歐舒丹蠟菊明眸組，特價2,800元，價值3,590元，約78折。蠟菊精華眼霜15ml（正品）x2＋蠟菊精華露30ml。
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資生堂紅妍肌活露100ml限定版，特價5,600元，價值7,200元，約78折。紅妍肌活露50ml（正品）×2。
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蘭蔻肌因修護安瓶組，特價 5,580元，價值 8,915 元，約63折。超進化肌因活性安瓶20ml（正品）+超進化肌因賦活露50ml（正品）+超進化肌因賦活露7ml×3。
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嬌蘭蘭鑽黃金生命力淨化精華露組，特價7,920元，價值13,759元，約58折。蘭鑽黃金生命力淨化精華露125ml（正品）+蘭花精露20ml+蘭鑽肌因再造白金萃 5ml+蘭鑽白金全效隔離霜5ml，台中三越／南西三越／台南三越西門／站前三越／大葉高島屋／板橋遠東獨家組合。
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迪奧極效賦活煥顏組，特價4,400元。迪奧極效賦活精萃50ml（正品）+逆時完美再造精華化妝水30ml+極效賦活眼部精萃5ml +極效賦活全能防禦UV隔離乳 7ml+美妍包，全台限量1,000 組。
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伊莉莎白雅頓大容量超進化膠囊天后組，特價3,850元，價值5,802元，約66折。超進化黃金導航膠囊90顆（大容量）+超進化黃金導航眼部膠囊7顆。
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品木宣言青春無敵調理組，特價2,610元，價值3,650元，約72折。Dr. WILE青春無敵調理機能水200ml×2（正品）+泥娃娃活性碳面膜75ml。
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克蘭詩黃金輕齡漾采組，特價5,600元，價值8,684元，約64折。超級精華黃金雙激萃50ml（正品）+漾采肌活美肌乳液50ml+漾采肌活美肌乳液15ml+漾采肌活熬夜霜15ml +肌本未來亮活精華露-紫絨草50ml+限量璀璨閃耀化妝包。
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SISLEY黑玫瑰頂級乳霜抗老面膜，特價4,320元，價值6,896元，約63折。黑玫瑰頂級乳霜抗老面膜60ml（正品）+抗皺活膚御緻駐顏霜4ml+全能乳液10ml+極淨植物保養卸妝液30ml。
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雪花秀潤燥精華20周年加大限定組，特價4,580元，價值6,260元，約73折。潤燥精華20周年限定版120ml+滋陰水EX 30ml+滋陰乳EX 30ml+滋陰生人蔘修護霜EX（滋潤型）5ml+潤采光瑩美顏凝乳EX 8ml。
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KIEHL’S金盞花洗水組，特價3,375元，價值4,620元，約73折。金盞花植物精華化妝水250ml（正品）+ 金盞花潔面泡泡凝露230ml（正品）+冰河醣蛋白無油清爽凝凍50ml（正品）+冰河醣蛋白無油清爽凝凍7ml+紫鳶青春肌活露40ml+冰河保濕無油化妝水40ml+超彈潤青春水精華5ml。
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IPSA美膚微整精華組，特價2,484元，價值3,685元，約67折。美膚微整機能液（正品）+美膚微整精華凝凍（正品）+美膚微整機能液30ml+ME濕潤平衡液（基礎）60ml+化妝棉50入一包。
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La Mer年度暢銷組，特價14,580元，價值21,740元，約67折。乳霜60ml（正品）+濃縮精華露150ml（正品）+修護精華油15ml +濃縮精華露30ml。
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雅詩蘭黛年輕雙天后基礎組，特價6,500元，價值9,807元，約66折。特潤超導修護露50ml（正品）+微分子肌底原生露150ml（正品）+特潤超導修護露7ml+特潤超導眼部修護霜5ml +微分子肌底原生露15ml+特潤眼部超級精華5ml。
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碧兒泉奇蹟活源精露加大組，特價2,520元，價值3,940元，約64折。奇蹟活源精露200ml（正品）+奇蹟活源乖乖乳10ml+奇蹟活源活化面膜15ml。
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黛珂保濕美容液25週年絕對超值組，特價7,581元，價值10,840元，約7折。保濕美容液（實惠瓶）60ml×2 +保濕美容液40ml，期間限定至10／31。
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three平衡系列保養特惠組，特價7,650元，價值8,716元，約88折。平衡水凝露（正品）+平衡水凝乳（正品）+平衡水凝霜（正品）+平衡潔膚油28ml+平衡洗顏皂霜30g +平衡亮眸凝露20ml+three棉麻袋。