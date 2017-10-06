《百貨週年慶專刊》逆齡優選58折起

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

在台灣要買美妝保養品，趁百貨週年慶期間無疑是最佳時刻，伴隨各大品牌推出多元優惠方案，被燒了一整年的保養訊息，正是時候趁著週年慶折扣大肆採購。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／La Mer、SISLEY、 KIEHL’S、SK-II、Melvita、IPSA、資生堂、蘭蔻、嬌蘭、迪奧、肌膚之鑰、伊莉莎白雅頓、品木宣言、克蘭詩、雪花秀、雅詩蘭黛、碧兒泉、黛珂、歐舒丹、東方美、紀梵希