《百貨週年慶專刊》請問達人:UV疲勞轟炸？

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

【皮膚科醫師楊心怡】這麼說

Q經過了一整個夏季紫外線的疲勞轟炸，秋季該如何積極煥白？

以我為例，一年四季都會使用美白產品，像是含維他命C、熊果素、傳明酸等預防及抑制黑色素生成的成分，除了平日的居家美白保養持續進行外，如果覺得夏天膚色被曬得比較黑，想要迅速恢復白皙，不妨在保養程序中加入酸類成分，例如杏仁酸、檸檬酸、低濃度果酸等，加速黑色素的排除，積極地幫助角質層代謝及更新。但要注意的是，入秋時節，環境氣候變化大，許多人的肌膚也容易敏感，加上肌膚出油量減少，後續也要做好保濕，另方面仍須同步持續防曬，才能透過保養有效且快速地解決黑色素的問題。

Q美白保養系列品項眾多，需要全系列購買嗎？

基本上，我會將美白成分濃度最高的精華液作為美白保養的重點關鍵，如果你的預算足夠或習慣使用一系列商品當然可以全系列購足；不過，若還有保濕、抗老等其它保養需求，建議可選擇乳霜或化妝水等品項搭配使用。

Q美白產品對淡化痘斑有效嗎？

長痘痘所留下的痘斑與被蚊子叮咬留下疤痕的機轉是一樣的，基本上，痘斑的位置愈淺、消失速度愈快，位置愈深需要的淡化時間就更久；此外，也與個人體質及年紀有關，不妨於全臉搽完美白產品後，再局部加強搽在痘斑處，加速淡化斑點。