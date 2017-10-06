《百貨週年慶專刊》靚白夯品37折起

2017-10-06

記者邱巧貞／台北報導

雖然時序邁入初秋，經過一整個夏季的烈日曝曬，加上秋老虎威力不減，即使天天做好美白、防曬程序，也難保不曬黑。入秋後，煥白保養依舊是愛美女性不會忽略的重點。

註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／ALBION、GLAMGLOW、KIEHL’S、SISLEY、SK-II、肌膚之鑰、東方美、蘭蔻、高絲、黛珂、迪奧、伊莉莎白雅頓、倩碧