《百貨週年慶專刊》靚白夯品37折起

記者邱巧貞／台北報導
雖然時序邁入初秋，經過一整個夏季的烈日曝曬，加上秋老虎威力不減，即使天天做好美白、防曬程序，也難保不曬黑。入秋後，煥白保養依舊是愛美女性不會忽略的重點。
註：本文採四捨五入計算；優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
圖片提供／ALBION、GLAMGLOW、KIEHL’S、SISLEY、SK-II、肌膚之鑰、東方美、蘭蔻、高絲、黛珂、迪奧、伊莉莎白雅頓、倩碧
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伊莉莎白雅頓，智慧淨白晶透膠囊組，特價3,100元，價值4,737元，約65折。光纖鑽白全新智慧淨白修護膠囊50顆（正品）+SUPERSTART奇肌超導活妍精華5ml+光纖鑽白全新智慧晶透精華7ml。
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KIEHL’S藜麥煥膚肌活組，特價3,735元，價值4,880元，約77折。紫鳶青春肌活露200ml（正品）+藜麥煥膚精華30ml（正品）+冰河保濕潔面乳30ml+金盞花植物精華化妝水40ml+冰河醣蛋白保濕霜7ml+亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml。
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GLAMGLOW瞬效魔法美肌發光組，特價4,140元，價值6,150元，約67折。瞬效完美發光面膜50g（正品）+美肌魔法發光霜50g（正品）+超霧感控油水水霜5g+瞬效補水發光面膜15g。
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RMK淨透白C保養組，特價3,800元，價值5,000元，約76折。煥膚果馨露白C調理型160ml（正品）+透亮白C菁華液30ml（正品）+潔膚油smooth 175ml（正品）。
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迪奧精萃再生花蜜乳霜組，特價14,200元。精萃再生花蜜乳霜50ml（正品）+精萃再生花蜜精華10ml+精萃再生花蜜精華露30ml +奢華美妝箱，全台限量500組。
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肌膚之鑰光采三品經典組，特價11,900元。購買光采保濕露（正品）任一款+光采防護精華乳／霜（正品）二擇一+光采修護精華乳／霜（正品）二擇一+光采卸妝霜20ml+光采柔潤保濕露30ml+精質激活菁萃3ml+無齡光采防曬霜8ml+激光鑽白亮眼菁華2ml+彈潤按摩嫩唇霜2ml+激光鑽白菁萃6ml。
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SK-II超肌因阻黑優惠組，特價5,382元。超肌因阻黑淨斑精華50ml（正品）+全效活膚卸粧霜15g+亮采化粧水30ml+青春露30ml+R.N.A.超肌能緊緻大眼霜2.5g+晶緻煥白深層修護面膜1片。
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佳麗寶IMPRESS潤膚乳，潤澤保濕修護組，特價3,960元，價值8,965元，約44折。IMPRESS潤膚乳100ml（正品）+IMPRESS潤膚露25ml+IMPRESS潤膚乳25ml+IMPRESS完美極致霜5g+IMPRESS 3D立體極致修護膜1包。
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蘭蔻超淨斑素顏精華組，特價6,390元，價值10,322元，約62折。激光煥白淨斑精華30ml（正品）+激光煥白素顏精華30ml（正品）+超進化肌因賦活露7ml+激光煥白精華玫瑰露50ml+激光煥白淨斑精華10ml。
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高絲無限肌緻，淨斑亮顏瞬透精華XX，特價3,105元，價值4,175元，約74折。無限肌緻淨斑亮顏瞬透精華XX 40ml（正品）+無限肌緻極效煥白露20ml+無限肌緻極效煥白乳液15ml+無限肌緻清淬瀅白隔離精華乳5g。
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黛珂AQMW潤白美妍奇肌組，特價7,125元，價值9,965元，約72折。AQMW美白修護乳200ml（正品）+AQMW美白修護露200ml（正品）+AQMW美白修護乳14ml+AQMW美白修護露 14ml+AQMW 全效粹白晚霜6g+AQMW全效雙面膜乙枚。
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SISLEY全能防禦精華，特價6,480元，價值9,147元，71折。全能防禦精華50ml（正品）+極致夜間奇蹟再生精華5ml+百合花保濕潔膚乳30ml+花香化粧水30ml。
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倩碧鮮萃瞬效七天煥顏組，特價1,350元。鮮萃瞬效安瓶高純度維他命C 10%乙瓶+瞬效亮白維他命C洗顏粉7入。
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紀梵希淨白護膚組，特價5,526元，價值6,910元，約8折。花漾鑽肌淨白精華液30ml（正品）X 2+花漾鑽肌淨白精華液2ml+花漾鑽肌淨白洗面乳5ml+花漾鑽肌淨白化妝水15ml。
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資生堂抗痕緊緻白金組，特價6,800元，價值10,727元，約63折。全效抗痕緊顏白金霜50ml（正品）+全效抗痕亮采賦活潔膚乳30ml+全效抗痕亮采賦活露25ml +全效抗痕亮采賦活乳15ml+全效抗痕緊顏白金霜7ml+全效抗痕淨斑白金萃10ml+盼麗風姿抗皺24無痕眼霜5ml。
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DERM iNSTITUTE美白淨斑組，特價9,600元，價值11,600元，約83折。肌因美白光纖淨斑安瓶7ml×4（正品）+肌因美白抗斑精萃5ml+肌因美白全能防護乳5ml+肌因美白極效面膜1入。