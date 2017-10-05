《百貨週年慶鳴槍》內衣週年慶 新品下殺75折

2017-10-05

記者吳佩樺／台北報導

百貨週年慶陸續登場，年底前最大的內衣折扣戰不能錯過，秋冬剛上市的當季內衣不會輕易下折扣，週年慶來買最划算。

今年各家內衣業者跟往年相同，同樣以「滿額折抵」和「買X送1」為主，精打細算的民眾掌握多重優惠，新品內衣可75折起入手，擁有高回饋。

滿額折抵現金 門檻並不高

內衣百貨週年慶各家皆主推民眾最愛的「滿額直接折抵現金」或「買X送一」。大多品牌滿額折抵的門檻並不高，平均3千500至3千800元就能達標，例如思薇爾滿3千500元折500元；奧黛莉滿3千800元折500元，且有百貨VIP卡可先9折再滿額折抵。

另外像高價的精品內衣，有些女性平常可能買不太下手，此時便是出手的好時機。以仙黛爾來說，週年慶滿6千元折800元、滿2萬元折4千500元，等同最低享78折；西蒙佩兒亦下殺8折左右。但因為單價本來就較高，門檻自然也高些；「揪團」來買是省錢的好方法。

首X日、品牌日 入手最划算

各百貨週年慶檔期約10至20多天不等，部分品牌為了集中買氣，不讓民眾觀望太久，最殺促銷會限定「首X日」，例如華歌爾只有首4日才有不限貨號折抵現金，滿額禮亦限制首8日。華歌爾表示：「運用『早鳥才有蟲吃』策略，首8日業績可占整檔週年慶近6成業績。」

此外，曼黛瑪璉、瑪登瑪朵主打首5日買4送1或滿萬元享75折。Sloggi亦有首12日買4送1。除了「首X日」，同樣建議鎖定「品牌日」，包括Lady在品牌日才有買4送1。

滿額贈品別錯過 實用度提高

週年慶除了研究折扣幅度，滿額贈品亦不能錯過，雖然現在滿額贈品活動很普遍，並不稀奇，不過各家業者愈來愈強調贈品的價值和實用度，讓民眾有「買一送一」的感覺，不會回家後就把贈品丟棄一旁。以蕾黛絲舉例，首8日滿6,800元送珪藻土浴墊或現折300元，滿10,000送20吋行李箱或現折500元。