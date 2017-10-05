《百貨週年慶鳴槍》 家電週年慶殺很大 必Buy(智慧家電)

2017-10-05

記者吳佩樺／台北報導

各大百貨週年慶陸續起跑，可用手機操控的智慧家電新品比去年多1倍，尤其是賣翻天的空氣清淨機和掃地機器人若沒有具備智慧功能，無法跟「旗艦」畫上等號；而各業者也大灑優惠拚週年慶買氣，最低下殺7折。

高階空氣清淨機 下殺7折

時序進入秋冬，正是高價空氣清淨機的熱銷旺季。來思比科技總監蕭宇棠表示：「Blueair智能空氣清淨機年度銷量占全系列60%，且從2015年至今，二年內業績成長高達200%，去年Blueair台灣成長幅度是全球最高的，可見台灣民眾對於新科技的接受度相當高。今年週年慶各機型下殺7折起，目標業績增長60%。」而飛利浦首款新上市的AC2889智慧空氣清淨機亦有76折。

掃地機器人 高階新品均為智慧款

旗艦掃地機器人買氣同樣熱絡，伊萊克斯總經理余倩梅指出：「台灣掃地機器人市場約16億元，逐年呈現25%成長。」伊萊克斯睽違16年，再度推出高階掃地機器人Purei9，不只號稱避開障礙物的能力是市售最強，同時支援手機操控，原要價3萬5千元，週年慶可2萬9,900元入手。

另一在台灣擁有高市占的iRobot掃地機器人，同樣積極擴大智慧家族陣容，除了原有Roomba 980、960，再加入895和695二款機型，全系列保固升級。

旗艦按摩椅 買椅送椅

此外，OSIM智慧型白馬王子按摩椅的一大特色是可透過專用手機App，擴充按摩功能，現特價14萬3,800元，保固增加至5年。搭配不限品牌舊換新最高還能再折2萬元。

週年慶非智慧家電折扣也深，例如Honeywell抗敏系列空氣清淨機祭出二台免萬元的優惠組合，以大坪數HPA-200APTW或202搭配小坪數100機型。督洋主打買椅送椅，TC-910極上未來按摩椅加贈價值近4萬元TC-288玩美mini美沙發和督洋購物金1萬元。

喝咖啡風氣盛 新品搶市

再者，台灣人喝咖啡的風氣愈來愈興盛，膠囊咖啡機業者趁著年底前最大一檔商機紛推新品。雀巢新代膠囊咖啡機Lumio，改用加入外蓋的全新膠囊承載器，相較過去款式，咖啡不易噴灑，百貨週年慶促銷免3千元。

Nespresso除了引進品牌最貴機型Creatista Plus，且在台北忠孝SOGO設置亞洲首間新概念旗艦店，把回收的咖啡粉、鋁製膠囊融入建材，民眾下單可結合平板，打造智慧購物空間。

《清潔家電》

伊萊克斯Purei9智慧掃地機器人 省6千

伊萊克斯旗艦級掃地機器人Purei9，號稱避開障礙物的能力是市售最強。原價35,900元，首賣特價32,900元，百貨週年慶另有滿5,000元折500元，等同29,900元就能入手，贈送配件組。

iRobot Roomba 895智慧掃地機器人 保固多1年

iRobot擴大智慧掃地機器人陣容除了原有Roomba 980、960，再加入895和695二款機型。百貨週年慶除了上網註冊享保固多1年以及贈送原廠側刷、濾網各3個，同時和手遊《熹妃傳》合作，10月底前可獲得價值25,000元虛寶序號卡。

Dyson Cinetic Big Ball CY22 圓筒吸塵器 送除塵蟎機

Dyson Cinetic Big Ball CY22圓筒吸塵器採用特殊設計，讓機器像不倒翁一樣，無論是撞到家具或從樓梯摔落，都能自己回正站起來。原價46,400元，百貨週年慶特價29,500元，贈送Dyson V6 mattress無線除塵蟎機。

《淨化家電》

Honeywell抗敏系列空氣清淨機 二台免萬元

Honeywell抗敏系列空氣清淨機均具備3段風速和Turbo功能，可快速清淨空氣。大坪數HPA-200APTW或202搭配小坪數100機型，原價12,980元，百貨週年慶組合特價9,990元。

Blueair i系列智慧空氣清淨機 下殺7折

Blueair空氣清淨機以經典i系列最熱賣，涵蓋280i、480i、680i機型，皆支援WiFi，可用手機監控空氣品質。原價29,880元~56,880元，百貨週年慶特價21,880~39,880元。

飛利浦AC2889智慧空氣清淨機 祭76折

飛利浦AC2889智慧空氣清淨機支援WiFi，機身同時內建空氣品質顯示燈，例如良好會亮藍燈。原價24,888元，百貨週年慶特價18,888元，贈送抗菌消毒噴霧一瓶。

《義式咖啡機》

Nespresso Creatista Plus膠囊咖啡機 新品降4千

Nespresso旗艦膠囊咖啡機Creatista Plus，機身採用鈦金屬材質，且能調製多種不同質感的冷熱奶泡。原價18,800元，百貨週年慶特價14,800元，加購任5條咖啡膠囊，可再折價500元。

飛利浦Moltio 送1萬8千元咖啡豆

飛利浦Moltio全自動義式咖啡機，具備5段式研磨顆粒，能依個人喜愛選擇。加入可換式豆槽設計。原價49,900元，百貨週年慶特價36,900元，贈送18,000元湛盧咖啡豆兌換券。

雀巢Lumio膠囊咖啡機 免3千

雀巢新款Lumio膠囊咖啡機相較過去機型，改用加入外蓋的全新膠囊承載器，優點是製作過程中咖啡不易噴灑，使用更安全。共紅、白二色。原價3,599元，百貨週年慶特價2,999元。

《紓壓家電》

DOCTORAIR按摩椅墊 加送眼部按摩器

DOCTORAIR按摩椅墊主打70公分長設計，加上5.5公分揉捏球，能大範圍地從頸部按摩到臀部。按摩技法融入揉捏、拍打、指壓、揉拍。售價12,990元，贈送DOCTORAIR 3D眼部按摩器。

督洋TC-910極上未來按摩椅 買椅送椅

督洋TC-910極上未來按摩椅，設計4種30分鐘模式，包括以慢速拉伸技法加強紓壓。原價218,000元，特價188,000元，贈送TC-288玩美mini美沙發、督洋購物金10,000元

OSIM白馬王子按摩椅 不限品牌舊換新

OSIM白馬王子按摩椅不只可連接手機，播放自己喜愛的音樂，同時能透過專用App，擴充按摩功能。原價168,000元，百貨週年慶特價143,800元，保固升級至5年。另有不限品牌舊換新最高折2萬元活動。

圖片提供／伊萊克斯、Dyson、iRobot、Honeywell、Blueair、espresso、雀巢、督洋、OSIM、DOCTORAIR

註：價格或有更動，以各通路為準。