細膩HAY遇上IKEA 驚豔實用

2017-10-05

〔記者凃盈如／台北報導〕文青、設計掛引頸期待的IKEA宜家家居與丹麥設計公司HAY聯名合作系列「YPPERLIG」，今年在米蘭家具展亮相之後，就在世界各地受到廣大設計迷詢問，商品終於登台，從10月起陸續到店。全系列共約37個品項，大至沙發、層架組、咖啡桌等家具，小至購物袋、桌燈、附蓋收納盒等小型家飾配件等，每一件商品，保留了HAY的細膩、美麗質感，卻不失IKEA強調大眾化設計、平易近人的特色，讓人格外想要擁有。

其中，話題性最大的莫過於向IKEA經典藍色購物袋致敬的YPPERLIG購物袋，保留原有的尺寸以及材質，但調整了顏色以及編織圖案，推出綠色、黃色與棕紅3種顏色，同時推出加強版本，品牌共同創辦人Mett提到，當她在向IKEA提出改造這個購物袋的想法時，內心感到緊張，因為藍色購物袋是IKEA的經典商品，但沒想到IKEA設計總監Marcus Engman卻對這個向原版致敬卻注入新意的設計概念感到驚豔。家具方面，如YPPERLIG沙發床與扶手椅，都擁有漂亮的造型，沙發床因獨立筒彈簧結構，可以睡得更加舒適安穩；扶手椅則訴求輕量、纖細造型，可用於公共場所，如咖啡館或餐廳，都方便堆疊與收納，另也有多款小配飾，全系列從10月起陸續到店。

圖片提供：IKEA