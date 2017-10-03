巴黎時裝週 Givenchy肩持創作 Valentino單品奢華 Celine不對稱美

〔記者王瀅娟／台北報導〕2018春夏巴黎時裝週繼續行進，Givenchy新上任創意總監Clare Waight Keller捨棄前任總監的前衛路線，回溯創始人Hubert de Givenchy作品，決定將重點放在肩部的設計，以俐落的剪裁搭配時下流行的時尚運動風。她也重新詮釋1961年的幸運草與1981年的動物紋，以及經典的小黑洋裝。
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli引用阿波羅8號任務太空人William Alison Anders從月球拍的地球照片，隱喻用另一種角度看熟悉的事物，從而將它轉化為入聖超凡。Valentino經典的紅、白、黑靈活貫穿，然而更著重於日裝的設計，將日常穿著的單品注入奢華元素。
Balenciaga創意總監Demna Gvasalia的設計指南：觀察、挑選出精華，然後將其重組成為實用與超級酷兼具的設計。2018春夏是最佳例證，他把中產階級的服裝看過一遍，然後加入他自己品牌的街頭休閒元素。可以自行轉換穿法的設計在本季更加鮮明，許多看似靈感來自川久保玲的衣服拼接衣服設計，都是有雙重穿法的實用設計。
Celine創意總監Phoebe Philo將大自然帶給她的靈感帶入2018春夏，風衣與西裝外套下襬拼接一大片向上反摺的布，兼具斗篷功能，宛如將人包起的帳篷，戶外元素巧妙的融入衣著，不對稱卻又自然融合的剪裁，呼應大自然造物之神奇。