歐日進口AWD旅行車-2

2017-10-02

記者方維鐸／報導 攝影／記者潘少棠

【小改款更新車頭風貌】

Škoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4

Škoda Octavia Combi去年第4季發表了2017年式小改款新車，國內已於5月初正式發表上市。新車第一眼讓人印象最鮮明的改變，莫過於頭燈組的設計，相對於原本單一完整的頭燈造型，可說將其切開分成兩塊，同時水箱護罩、前保險桿下氣壩和前霧燈的式樣也做了相應的修改，呈現跟小改款前不同的面貌。

這裡試駕的Octavia Combi尊榮版TSI 4x4車型，配置一具1.8升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出180匹最大馬力與28.5公斤米扭力峰值，與其搭配的是動力傳輸效能極佳的DSG雙離合器6速自手排變速箱，原廠性能數據其0～100公里／時加速僅需7.5秒，極速可直上227公里／時。Octavia Combi均衡穩健的懸載設定，操控起來頗為明快俐落，駛過坑坑疤疤的路面也不會感覺震顛不適，處理得柔韌而有Q度，兼顧日常行車應有的舒適性。此外，先進的XDS+主動式電子限滑差速器，能有效消弭入彎時轉向不足的現象，結合4x4全時4輪驅動系統的循跡抓地效果，讓駕駛人更有信心去驅策本車的性能極限。

Škoda此番未追隨同集團福斯Golf進化的腳步，將本車換上炫麗的12.3吋的全數位液晶儀表板，也沒有把傳統的拉柄式手煞車升級成EPB按鍵式電子手煞車。尊榮版TSI 4x4車內採用黑色真皮座椅及亮面烤漆黑紋飾板，還標配結合BOLERO 8吋彩色觸控螢幕的MIB多媒體資訊娛樂系統、Smart Link智慧型裝置互連系統套件與手機無限充電板，儼然是輛集先進配備、高質感內裝於一身的歐系中型旅行車，花129.8萬去擁有它絕對物超所值。