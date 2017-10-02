歐日進口AWD旅行車-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【日系運動化旅行車小改款】
Subaru Levorg 1.6 GT-S
Subaru Levorg旅行車8月上旬在國內推出小改款新車，儘管第一眼印象似乎不覺得有很大改變，但將新舊車款放在一起對照，就會發現其實小改款後車頭前臉的變化不小。本文試駕的Levorg 1.6 GT-S外觀跟便宜6萬元的1.6 GT車型差別在LED頭燈及前霧燈、霧銀色後照鏡飾蓋和電動天窗，足下則配置18吋雙色切削鋁圈與225／45R18輪胎。
引擎蓋下仍搭載1,600cc的水平對臥4缸DIT缸內直噴Turbo引擎，可輸出170匹最大馬力，峰值扭力則有25.5公斤米，與其搭配的Lineartronic CVT無段變速自排系統，可透過方向盤換檔撥片體驗虛擬6速手排模式的樂趣。經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里。
試駕時將SI-DRIVE動力控制模式切至Sport 跑車模式，可以感受其油門反應變得更直接敏銳，加速感十分澎湃猛烈；而Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予它均衡確實的循跡表現。在快速道路上全力馳騁，展現出絕佳的穩定性，高速過彎時車身側傾也抑制得不錯，對注重駕馭感受的買家還蠻有說服力的。
小改款Levorg的儀表控台基調變化不大，但在細部鋪陳和用料質感則有明顯精進；後座椅背改成4／2／4分離傾倒設計（原本為6／4分離），儘管可從522公升擴充至1,446公升的載物容量不變，但空間運用上卻更富彈性，實用機能有所提升。
總代理意美汽車導入的小改款Levorg仍維持1.6 GT（122萬）和1.6 GT-S（128萬）兩車型，對信賴日系車可靠度的旅行車買家，是現階段市場上絕無僅有的AWD優選。
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Subaru Levorg小改款的車頭前臉變化其實不小，舉凡水箱護罩橫柵和下進氣壩細部設計均有所改變，並將原先置於前霧燈之上的方向燈組整合至頭燈之內；GT-S車型的前霧燈升級為LED光源，18吋雙色切削鋁圈也換成造型更俐落的新款式。
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動感又不失實用的尾門造型，搭配後保桿下分流器雙邊出的排氣尾管設計，將運動化旅行車的獨特個性完美體現。
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本車的油門反應輕盈俐落，動力輸出順暢飽滿，底盤回饋明快矯健，駕馭起來感受絕佳。
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這具1.6升水平對臥4缸DIT缸內直噴Turbo引擎，擁有170匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，搭配ASS怠速自動熄火啟閉系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里，符合該排氣級距的3級標準。
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此番小改款內裝控台的基本格局變化不大，但細部鋪陳則予以改良精進，並將前方飾板材質由白色類碳纖維改為銀色鋁點，整體座艙質感明顯提升。
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變速系統仍為Lineartronic CVT無段變速自排，可模擬序列式6速手自排模式，並透過方向盤換檔撥片來進行檔位升降。
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此番小改款將後座椅背改成4／2／4分離傾倒設計，行李廂置物容量可由522公升擴充至1,446公升，空間運用彈性更為出色。
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Subaru Levorg 1.6 GT-S小檔案