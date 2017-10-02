歐日進口AWD旅行車-1

2017-10-02

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【日系運動化旅行車小改款】

Subaru Levorg 1.6 GT-S

Subaru Levorg旅行車8月上旬在國內推出小改款新車，儘管第一眼印象似乎不覺得有很大改變，但將新舊車款放在一起對照，就會發現其實小改款後車頭前臉的變化不小。本文試駕的Levorg 1.6 GT-S外觀跟便宜6萬元的1.6 GT車型差別在LED頭燈及前霧燈、霧銀色後照鏡飾蓋和電動天窗，足下則配置18吋雙色切削鋁圈與225／45R18輪胎。

引擎蓋下仍搭載1,600cc的水平對臥4缸DIT缸內直噴Turbo引擎，可輸出170匹最大馬力，峰值扭力則有25.5公斤米，與其搭配的Lineartronic CVT無段變速自排系統，可透過方向盤換檔撥片體驗虛擬6速手排模式的樂趣。經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里。

試駕時將SI-DRIVE動力控制模式切至Sport 跑車模式，可以感受其油門反應變得更直接敏銳，加速感十分澎湃猛烈；而Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予它均衡確實的循跡表現。在快速道路上全力馳騁，展現出絕佳的穩定性，高速過彎時車身側傾也抑制得不錯，對注重駕馭感受的買家還蠻有說服力的。

小改款Levorg的儀表控台基調變化不大，但在細部鋪陳和用料質感則有明顯精進；後座椅背改成4／2／4分離傾倒設計（原本為6／4分離），儘管可從522公升擴充至1,446公升的載物容量不變，但空間運用上卻更富彈性，實用機能有所提升。

總代理意美汽車導入的小改款Levorg仍維持1.6 GT（122萬）和1.6 GT-S（128萬）兩車型，對信賴日系車可靠度的旅行車買家，是現階段市場上絕無僅有的AWD優選。