天然香氛牙膏 護齒友善環境

2017-09-30

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞懂得時尚品味，也要懂得如何將健康納入自己生活之中。來自法國的「LEBON」天然牙膏，結合了「香水之城」格拉斯的天然香氛配方，堅持不含一般牙膏常見的有害化學物質，提供口腔保健的獨特品味。

「LEBON」品牌創辦人Stéphanie Palacci擅長攝影藝術、愛好有機保養，她與擁有藥學博士及皮膚科專業認證素養的夫婿Richard深愛旅行，在不斷的旅程中，發現市面上竟找不到讓他們屬意、能隨身攜帶的牙膏，兩人因而著手研發。在對環境友善、使用上健康安全的前提下，「LEBON」於2015年誕生，短短2年間獲得歐美各大雜誌好評，2017年一口氣全面升級，推出6款有機成份的「LEBON香氛牙膏」系列。

要挑選一支安全的牙膏，可從其基本構成了解。牙膏是由摩擦劑與界面活性劑為兩大主體，輔以保濕劑、增稠劑、香料等混合而成膏狀物質。

摩擦劑的作用在於去除齒面所堆積的牙垢牙菌斑，LEBON自天然礦物石中精研提取溫和研磨劑，保護口腔黏膜不受化學物質傷害，也保護琺瑯質不因過度研磨而受損。

起泡劑的主要作用為發泡清潔，LEBON捨去使用石化提煉的界面活性劑，以天然油脂和葡萄糖萃取出植物性非離子性起泡劑，溫和易沖洗。

此外，以番木瓜作為溫和的天然美白劑、甜菊葉精粹作為天然的甜味劑，從大自然界的漿果、植物中萃取山梨酸鉀等作為天然防腐之用，6款牙膏均含有機認證的綠茶與費拉蘆薈萃取。

「LEBON香氛牙膏」全系列皆以格拉斯訂製香水的專業規格調製獨特香調，創造出6款天然又微妙的氣息。