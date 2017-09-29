《我的意見 我的時尚》6

記者林欣若／台北報導
明星熱愛的直白告白
「大概沒有女星沒穿過Zoe Karssen吧！」將Zoe Karssen引進台灣的複合式精品網站apt. 3R在官網上如此介紹這個牌子。事實上從英國名媛部落客艾莉薩‧鍾（Alexa Chung）開始，一路到好萊塢明星史嘉莉‧喬韓森（Scarlett Johansson）、艾瑪‧華森（Emma Watson）、艾瑪‧羅伯茲（Emma Roberta）、潔西卡‧艾芭（Jessica Alba）、以及凱特‧哈德森（Kate Hudson）等眾家女星都穿過Zoe Karssen，這個2010年成立於荷蘭的品牌，一路從英國紅到美國。
設計師Lucio Castro在Armani Exchange六年的工作經驗，成了自立門戶的最大養分，他以有趣的文字和圖案例如「HEAR ME ROAR」（聽我咆嘯）、「FRENEMY」（亦敵亦友）、「CALL ME」（打給我）為剪裁再簡單不過的上衣增添設計感，結合復古、叛逆、幽默、以及當前最流行的文青感，Zoe Karssen就這樣順勢走紅了。Zoe Karssen最經典的單品便是T-shirt，質料雖然輕薄，但以獨家的版型設計，達到修飾身材的效果，今年秋冬，Zoe Karssen也推出丹寧系列、洋裝以及騎士風格皮夾克，與經典T-shirt搭配出潮流風格。
圖片提供／apt.3R