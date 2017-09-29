2017-09-29

記者林欣若／台北報導

新寬褲

流行點：直筒放寬臀腿比例、超級落地大寬褲

搭配平底高跟皆宜、既能優雅也能帥氣的Skinny，仍有著不可動搖的地位，但隨著這幾季的寬褲風潮、以及女性解放曲線的趨勢，丹寧褲也不再是Skinny一言堂，寬鬆的直筒、超級大寬褲在今年秋冬都是舒服又時尚的選擇。

以1969牛仔褲系列大受歡迎的GAP，今年秋冬依舊主打丹寧系列，從闊腿褲、吊帶褲、露踝緊身褲、襯衫到夾克，以丹寧×丹寧的方式打造休閒時尚，女裝首推直筒牛仔褲，利用立體剪裁修飾臀部和腿部線條，經典的直筒版型搭配仿舊刷色，潮味十足。

Calvin Klein Jeans今年秋冬為男性推出全新Taper版型，有別以往上寬下窄的版型，Taper在臀部和大腿之間保留更多空隙，讓褲子不會緊貼著肌膚，褲型更直順修身，搭配高筒布鞋或靴子時，褲管也會順著腿部線條呈現筆挺效果。

女裝則推出全新Wide Leg版型，高腰寬版的剪裁，褲款順著腰部和臀部的線條往下散開，打造隨興不羈的寬褲效果。

新材質：和紙丹寧

來自日本的複合式丹寧店Right-on這一季結合可製成和紙的馬尼拉麻，推出全新材質和紙丹寧（Washi Denim），董事長藤原祐介表示：「我們要在日本開發出丹寧製品，這代表著要重新檢視日本的氣候與日本人的生活型態，才能做到一整年都享有舒適的穿著感受。」以舒適為出發點，將紙纖維與布纖維結合在一起，和紙的特色在於纖維較長，因此即使布料輕薄也能保有強韌、使用壽命長，Right-on開發出的和紙丹寧以87%棉線、13%和紙的完美比例，打造輕量、吸濕排汗、速乾，達到冬暖夏涼的穿著感受。

圖片提供／Calvin Klein Jeans、Right-on、ZARA