記者林欣若／台北報導
新高腰
流行點：高腰線齊肚臍，煙管褲拉長線條
連續幾季復古風潮大鳴大放，高腰成了時尚關鍵字，將腰線提高、延伸雙腿比例，確實有拉長身形的視覺效果，但對下半身沒自信的女生，很快便發現高腰只是自曝其短，尤其亞洲女性大多屬於梨形身材，高腰更容易凸顯臀部比例過大，因此今年秋冬，不少品牌修正腰線，原本在肚臍之上的超級高腰，下移至肚臍部位、甚至肚臍之下的中高腰，既能蓋住小腹、不至於將臀部繃緊、又能延長腿部線條，是更能讓大眾接受的腰線。
UNIQLO所屬的迅銷集團去年在洛杉磯成立丹寧創新中心，匯集了來自頂級牛仔褲品牌J Brand和迅銷集團旗下其他公司的牛仔褲研發專家，今年秋冬推出第一批研發成果，便是以大多數女性都能接受的中高腰搭配煙管設計，同時修飾腰部和腿部曲線，舒適剪裁達到UNIQLO對LifeWear的要求。
LEVI’S的REVEL系列從版型、面料、細節三大面向再進化，以中高腰結合窄腳版型，保留REVEL系列過往獨有的腰際斜切片剪裁與V型後腰設計，並將前襠腰際線上移，打造出既能收腹、又能纖腿的中高腰版型，搭配以腹部為中心、劃過腰際到後腰的耀眼玫瑰金車縫線，讓側身呈現完美微笑曲線。
名人鏡：跟靴、捲褲管 學Gigi駕馭高腰褲
新生代名模吉吉‧哈迪（Gigi Hadid）的私服穿搭最常出現的就是牛仔褲，從春夏到秋冬，以牛仔褲搭配各種服裝和鞋履，呈現豐富的丹寧四季變化，中高腰款式不論搭配襯衫或T-shirt、露出腰線或將衣服紮進褲頭，拉長腿部線條、整體風格顯得摩登又復古。另外，吉吉‧哈迪把直筒褲的褲腳捲起，搭配平底鞋或高跟踝靴，讓丹寧穿搭可休閒也可正式。
圖片提供／apt.3R、LEVI’S、UNIQLO、ZARA