《兩輪復古幫 紳士路騎》

2017-09-29

記者方惠宗／台北報導

復古機車界前所未有的華麗盛事！

1920年代的英國Café Racer、二戰後的美國Bobber風格、征服山野的Scrambler等經典古董機車因全球95個國家、逾600個城市的7萬名紳士同天發動，一起以時髦優雅的姿態在公路和街道遊行！這是一年一度的「紳士路騎」（Distinguished Gentleman’s Ride，DGR），騎士們除了交流、分享對古董機車與時尚的熱情，也為「十一鬍子月基金會」（Movember Foundation）支持的前列腺癌研究募款。

Zenith響應關心男士健康之舉，獻上6只極為特別的Pilot Ton-Up限量腕錶，其中5只將致贈給主要捐贈者，另一款「編號0」的腕錶則由「The Rake」雜誌創辦人Wei Koh在米蘭舉辦的特別晚會進行慈善拍賣。

「紳士路騎」自澳洲騎士Mark Hawwa於2012年發起至今已籌得800萬美元善款，今年更獲Zenith Pilot Ton-Up DGR腕錶助勢，致贈主要捐贈者。

Zenith同時以Café Racer騎士精神推出價約232,000元的Pilot Type 20 Extra Special Ton-Up大三針腕錶；搭載Elite自動上鏈機芯，復古處理的精鋼錶殼，並保留Pilot系列寬大、易於調整的凹槽式錶冠、大型夜光阿拉伯數字時標等標誌性設計，注入硬派風格。

圖片提供／Zenith