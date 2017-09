2017-09-29

記者方惠宗/台北報導

Passione Caracciola古董車拉力賽

沙夫豪森IWC萬國錶歡慶於米蘭舉辦的Passione Caracciola古董車拉力賽,在1980年前出產的古董車陣中展示工程師系列腕錶,最吸睛的莫過於梅賽德斯-AMG 50週年特別版;錶殼採用鈦金屬材質,鍍銀錶盤上設有測速刻度;腕錶搭載防磁軟鐵內殼,與1955年的原創工程師錶款一脈相承。透過藍寶石玻璃錶底,此錶的軟鐵內殼清晰可見,放射狀的凹槽與AMG剎車盤的外形尤為相像。更特別的在於「A TRIBUTE TO ONE MAN, ONE ENGINE」的鐫刻,致敬梅賽德斯-AMG「一人一引擎」的激情與理念。

Passione Caracciola古董車拉力賽是為了向1930年代獲得三次歐洲大獎賽冠軍的傳奇賽車手Rudolf Caracciola(1901 –1959)與其58載的傳奇人生致敬,因此只限58名車手出賽。賽事起於米蘭,終於瑞士盧加諾,中間行經義大利的蒙扎,以及瑞士的聖莫里茨、達沃斯和阿羅薩。IWC乃第三度擔任賽事官方合作夥伴。

圖片提供/IWC