《古德伍德老式賽車會》

2017-09-29

記者方惠宗／台北報導

復古風格+賽車創新的初秋盛會

自1998年起的每年九月舉辦，在英國薩塞克斯（Sussex）登場的古德伍德老式賽車會（Goodwood Revival）是當今最受推崇的老式賽車會，不僅精心再現賽車運動最激動人心的過往，吸引全世界頂級賽車手更在重溫當年的賽車場上相互角逐的精神，參觀者更以應景的復古風格著裝，營造懷舊情調，在此享受歡聚時光，致敬那些為現代賽車運動帶來靈感的激情歲月。

古德伍德賽道是英國賽車重鎮的象徵與許多傳奇車手的生涯起點，例如在此竄起的英國車手Stirling Moss。年代更迭，當此賽道再也無法應付現代賽車所需，將人們帶回那個黃金年代的老式賽車會令它再次輝煌。

勞力士車手俱樂部

與賽車有強大歷史連結的勞力士（Rolex）自2004年便與古德伍德老式賽車會展開合作，不僅為賽車會打造了一個勞力士車手俱樂部，更以紀念性的錶款成為勝利車手的光榮錦標。今年，一款Oyster Perpetual Datejust 41腕錶頒予Driver Of The Meeting大獎得主、初次參賽的18歲車手Oliver Hart。

勞力士代言人、蘇格蘭前F1車手Jackie Stewart爵士則說：「古德伍德老式賽車會在世上絕無僅有，全場所有人都滿懷熱情，在此歌頌全世界最美的汽車。」

1964年的優雅極速

一輛在古德伍德老式賽車會奔馳的AC Cobra古董車令人對名士（Baume & Mercier）向50年前最富盛名的美國賽車手卡羅爾‧謝爾比（Carroll Shelby，1923〜2012）與其Cobra賽車（眼鏡蛇賽車）致敬的最新錶款更為有感。

1960年代創下路上最快紀錄的Shelby Cobra Daytona Coupé雙門跑車、藍白分明的切面型車尾啟發了名士直徑44毫米、以不銹鋼和鈦製造的Clifton Club Shelby Cobra 10344 限量版飛返計時腕錶的設計；緞面太陽紋的半藍色和半銀色錶盤成為致敬這款傳奇跑車的最佳寫照；限量196只，表彰1964年所創下的時速 196 英里極速。同時推出各限量1,964只的藍色與銀色錶盤Clifton Club Shelby Cobra 1964計時腕錶。

圖片提供／Baume & Mercier、Rolex