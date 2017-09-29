《直擊Richard Mille尚蒂伊城堡優雅派對》3

記者方惠宗／法國報導、攝影
簡單、最不簡單！
從西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）開始戴著Richard Mille所製的手錶征戰球場開始，Richard Mille所製造世上最輕、最抗震與耐操的錶款被一一認識，贏得名人、富豪爭相追逐、收藏，確立其首屈一指的製錶地位。
從每一款Richard Mille手錶來看，所謂極致的錶款並非其功能有多複雜，乃是佩戴舒適、防刮耐震、輕盈耐操，就算外力亦不失精準，而且具有獨特美感。例如63-01 Dizzy Hands腕錶，或是專為女性打造的037女士腕錶，透過精良的設計，提供佩戴者簡單的操作方式、並富有詩意，這些要素無非追求手錶的核心功能，亦說明「簡單、也許最不簡單！」
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Richard Mille品牌創辦人：Richard Mille先生。
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Richard Mille 037女士腕錶。18K紅金錶殼搭配防刮傷的白色陶瓷ATZ錶圈。兩個水滴形按鈕令日期調整與上鏈、調時更為簡易與安全。約台幣4,340,000元。
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Richard Mille 037女士腕錶。18K紅金錶殼搭配防刮傷的白色陶瓷ATZ錶圈。兩個水滴形按鈕令日期調整與上鏈、調時更為簡易與安全。約台幣4,340,000元。
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Richard Mille 63-01 Dizzy Hands腕錶。按下錶冠中央按鈕，藍寶石鏡面錶盤會以逆時針方向轉動，指針呼應，錯落有致，宛如芭蕾。約台幣3,970,000元。
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Richard Mille 63-01 Dizzy Hands腕錶。按下錶冠中央按鈕，藍寶石鏡面錶盤會以逆時針方向轉動，指針呼應，錯落有致，宛如芭蕾。約台幣3,970,000元。