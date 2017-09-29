《直擊Richard Mille尚蒂伊城堡優雅派對》3

2017-09-29

記者方惠宗／法國報導、攝影

簡單、最不簡單！

從西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）開始戴著Richard Mille所製的手錶征戰球場開始，Richard Mille所製造世上最輕、最抗震與耐操的錶款被一一認識，贏得名人、富豪爭相追逐、收藏，確立其首屈一指的製錶地位。

從每一款Richard Mille手錶來看，所謂極致的錶款並非其功能有多複雜，乃是佩戴舒適、防刮耐震、輕盈耐操，就算外力亦不失精準，而且具有獨特美感。例如63-01 Dizzy Hands腕錶，或是專為女性打造的037女士腕錶，透過精良的設計，提供佩戴者簡單的操作方式、並富有詩意，這些要素無非追求手錶的核心功能，亦說明「簡單、也許最不簡單！」