《直擊Richard Mille尚蒂伊城堡優雅派對》1

2017-09-29

記者方惠宗／法國報導、攝影

地點在法國尚蒂伊城堡（Château de Chantilly），由世上「均價」最昂貴的名錶品牌、Richard Mille冠名舉辦的初秋活動「Richard Mille尚蒂伊藝術與優雅古董車大展」（Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 2017）來到第四屆，不僅是國際頂級社交圈最期待的年度盛會，每年更吸引上萬名遊客，令這個草坪上停滿近千輛經典老爺車的庭園成了世上最大的野餐派對。

對於每款腕錶皆超過台幣200萬元的Richard Mille而言，自世界各地受邀到場參與的VIP非富即貴，眼看又有生意上門？不，這裡不見任何手錶發布，除了Richard Mille貴賓交誼廳裡的零星點綴。

事實上，這個被視為當今規模最大的派對乃開放購票進場，除了集合經典古董車與前衛概念車，另外還有許多象徵法式生活風格的項目，如主題畫展、美酒佳餚、時尚之屋與手工坊等，都是迷人焦點，當中更穿插熱氣球、馬術表演、兒童遊戲區與博物館參觀，用意在於喚起珍惜歷史價值、重現優雅之心，入場唯一的規定：符合優雅的穿著要求。

優雅 一較高下

談到此展緣起，法國活動企劃公司Peter Auto首腦Patrick Peter表示，2012年一次與印度王子、拉希姆阿迦汗王子（Rahim Aga Khan）的交流，以及好友Richard Mille先生的夢想藍圖，啟發了這個以尚蒂伊城堡為號召的「優雅競賽」。

這項概念源於法國專有名詞「Concours d’Elegance」，意為「優雅的競爭」。這項傳統可追溯到17世紀的法國，在夏季的週末和假期，貴族在巴黎的公園駕馬車休閒。隨著時光，公園已不見馬兒，演變成汽車的比美聚會，乃至現在世上有許多以「Concours d’Elegance」為主軸的老爺車展會，例如歷史悠久的義大利科莫湖畔「Concorso d’Eleganza Villa d’Este」古董車展。

尚蒂伊城堡令「Richard Mille尚蒂伊藝術與優雅古董車大展」擁有無法比擬的規模與格調。2005年，在印度王子、拉希姆阿迦汗王子（Rahim Aga Khan）的推動下，成立尚蒂伊城堡風景區保存與開發基金會，對尚蒂伊城堡進行整修，並保存其園林、花園以及目前用於馬匹實景博物館的大馬廄。因此，無論是尚蒂伊城堡在歷史與文化保存的代表性，與其占地155公頃的遼闊園林，皆令此活動自2014年首次舉辦便奠定其在同類活動的頂尖地位。

香車美女 大開眼界

今年的Richard Mille尚蒂伊藝術與優雅古董車展吸引超過16,000名遊客，一睹貫穿古今、琳瑯滿目的車款，包括汽車史上最著名的電動汽車、1899面世的Jamais-Contente，以及第一輛達到時速100公里的電動汽車，還有擁有600馬力和500公里時速、前衛的Porsche Mission E。有趣的是，過去古董車展的參賽選手總是由妻子陪伴出場，而在此展，是由穿著高級時裝的模特兒，透過走秀來詮釋香車美女的歷史傳承。

本屆大展的另一亮點是法拉利的70週年慶典，所展出的法拉利跑車都參加過利曼24小時耐力賽（Le Mans 24 Hours），相當富有傳奇色彩。

最後，在以國際汽車聯盟（Fédération Internationale de l’Automobile，FIA）主席尚陶德（Jean Todt）為評審之一的「優雅競賽」中，獲獎者是電動運動轎跑車Renault Trezor與Citroën CXperience，戰前類汽車「展會最佳」獎花落Bugatti 57 S Atlantic（1936），而戰後類汽車「展會最佳」則由Ferrari 250 Testa Rossa（1958）勝出。俱樂部大獎（Grand Prix des Clubs）被授予Fiat Fan Club，表彰其精美可口的點心以及傳統花園野餐式的舞台佈景。