《是腕錶 似珠寶》3

2017-09-29

記者林欣若／台北報導

曼妙魅惑靈蛇

寶格麗（Bulgari）的Serpenti Incantati系列以品牌標誌的靈蛇為創作主題，蛇形在錶圈環繞出魅惑優雅，2017年巴賽爾錶展（BaselWorld）上，寶格麗再度以精湛的寶石鑲嵌技術，讓硬度極高的寶石也能柔軟展現靈蛇移動時的流暢曼妙線條。

寶格麗以精心雕琢鉸接式系統，確保Serpenti Incantati能夠呈現出色的流線造型，鑽石鉚飾的蛇形圖象，勾勒出靈動型體，流線造型設計不僅完美確保了配戴時的舒適度，更為腕錶增添一絲歡愉柔美的性感氣息，兼具實用和審美目的。珠寶款腕錶以明亮式切割鑽石鑲飾，雪花鑲嵌面盤與錶圈則塑造出精緻秀雅的美學概念，錶帶與手腕交纏出奢華光；Serpenti Incantati Tourbillon Lumière腕錶則結合陀飛輪與鏤空工藝，展現高級製錶的強烈企圖心，靈蛇環繞的錶圈之下，是精心雕琢的鏤空手動上鏈機芯，隨著機芯擺動，魅惑靈蛇更顯生動。

圖片提供／Bulgari