《是腕錶 似珠寶》1

2017-09-29

記者林欣若／台北報導

重現美好年代

伯爵（Piaget）第四代傳人伊夫‧伯爵（Yves Piaget）追求美好事物、奉行享樂主義，他與他的名流好友們，在60、70年代帶動了極盡奢華風雅的Piaget Society生活方式，一款有著圓潤線條、鑽石點綴、金質閃耀的骨董錶，便是在如此美好年代的背景下誕生，這款1973年誕生的古董錶，也是Limelight Gala系列的前身。

更圓潤 更精巧

2013年問世的Limelight Gala系列，相較於1973年古董錶略為扁平的橢圓表殼，Limelight Gala有著更為現代圓弧的造型，但同樣有著一望即識的圓潤線條，秉持著「僅使用貴金屬製作高級腕錶」的品牌宗旨，車工精美的鑽石以精算過的比例，大小有致環繞出Limelight Gala標誌性錶殼，不論從正面或側面觀賞皆無死角，是與手腕完美貼合的腕上珠寶。

繼優雅的32毫米、個性的38毫米面盤，今年伯爵首度推出26毫米的Limelight Gala，袖珍的面盤不僅更服貼好配戴，也有一股經典的懷舊感，此外也推出珍珠母貝錶盤搭載430P超薄手動上鏈機芯，隨著光線變化，珍珠母貝閃爍深淺不一的細緻光澤，與鑽石光芒相互輝映成奢華璀璨，每一款都令人遙想起Piaget Society的美好年代。

圖片提供／Piaget