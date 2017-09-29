《風格設計師 薇薇安．朵蘭》

記者王瀅娟／台北報導
追求真我
女人是主體，而不是被觀賞的物品。這現代看來稀鬆平常的觀念，在薇薇安．朵蘭（Vivianna Torun Bulow）出道的1950年代可不是如此。當時的珠寶是男人用來炫富的禮物，身邊的女人佩戴的珠寶越閃耀，越顯出男人的本事。在那樣的時代氛圍下，身為珠寶設計師的朵蘭可以提出女人不要當花瓶的主張，需要超乎常人的勇氣。
真我不做作（To be, not to seem）是朵蘭用一生實踐的箴言。朵蘭高中畢業時便未婚生子，但這並未阻礙她成為珠寶設計師的夢想。她是第一個將娃娃車停在大學校長汽車旁的大學生，21歲便舉辦個展，27歲獲第10屆米蘭Triennale銀質獎章，更是瑞典第一位擁有自己工作室的女銀匠。但這並非代表她一帆風順，她的生活甚至有些困頓，直到1969年與Georg Jensen簽約成為獨家合作設計師，才能真正安心創作。
請注意我的女人而不是我設計的珠寶
即使生活困頓，朵蘭也未曾改變她的主張，推出她所謂的「反階級珠寶（anti-status jewelry）」，以純銀搭配水晶與鵝卵石。她的創作方式是親手逐漸打造出形體，而非畫設計圖，因而作品展現有機而流暢的線條，卻又立體宛如雕塑。創作者總希望人們注意到作品，而朵蘭卻希望是佩戴她作品的女人，「佩戴我的珠寶，第一眼注意到的是該名女子，珠寶輝映出她平滑的肌膚，眼神及笑意裡的光彩。珠寶是愛的象徵，應該隨著身體增色與變化，這無關乎年齡，不管是17歲或87歲，都應該能佩戴珠寶相伴一生。」她為Georg Jensen創作的許多知名珠寶系列，包括Mobius、Dew Drop、Savannah、Forget-me-knot、Torun手鐲與Vivianna手鐲錶等，直到慶祝雙方合作50周年的今天，設計上幾乎沒有更動，只有替換寶石或加鑲鑽石的小變化，更讓人見識到這位奇女子創作出的永恆。
圖片提供／Georg Jensen
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Georg Jensen Vivianna Archive純銀藍色拓帕石與透明水晶墜飾頸圈，復刻朵蘭原始設計，81,300元。
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Georg Jensen Vivianna Dew Drop純銀煙水晶與鑽石墜飾頸圈，復刻朵蘭原始設計，135,500元。
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朵蘭晚年在印尼教導當地婦女製作銀飾相關技術，歲月在她身上留下智慧美。
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畢卡索（左）相當欣賞朵蘭的才華，圖為1955年時畢卡索欣賞朵蘭設計的鵝卵石墜飾頸鍊。1958～1960年，朵蘭於畢卡索博物館中展出珠寶。
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1956年朵蘭佩戴她設計的純銀頸鍊與鵝卵石墜飾。朵蘭認為珠寶首飾並非要炫耀財富，而是要能突顯女性的美麗。
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朵蘭是瑞典第一位擁有自己工作室的女銀匠，也是第一個國際知名的女銀匠。
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Marcia系列為Georg Jensen以朵蘭的婚戒為靈感設計的系列，以朵蘭的女兒命名，充分展現她設計上的有機線條。純銀鑲鑽戒指23,900元。
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Georg Jensen Mobius純銀耳環，朵蘭於1987年設計，對她來說，漩渦代表了無止息的律動、生命，親密的聚合。10,200元。
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Georg Jensen Dew Drop純銀鑲紫水晶耳環，打磨光滑圓潤的寶石令人聯想到鵝卵石，41,000元。
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Georg Jensen Dew Drop 18K金鑲金色髮晶墜飾頸圈，342,000元。朵蘭1968年以純銀打造Dew Drop系列，可換成不同寶石的鍊墜，方便歌手比莉．哈樂黛巡演時自由搭配。