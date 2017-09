《風格設計師 薇薇安．朵蘭》

2017-09-29

追求真我

女人是主體,而不是被觀賞的物品。這現代看來稀鬆平常的觀念,在薇薇安.朵蘭(Vivianna Torun Bulow)出道的1950年代可不是如此。當時的珠寶是男人用來炫富的禮物,身邊的女人佩戴的珠寶越閃耀,越顯出男人的本事。在那樣的時代氛圍下,身為珠寶設計師的朵蘭可以提出女人不要當花瓶的主張,需要超乎常人的勇氣。

真我不做作(To be, not to seem)是朵蘭用一生實踐的箴言。朵蘭高中畢業時便未婚生子,但這並未阻礙她成為珠寶設計師的夢想。她是第一個將娃娃車停在大學校長汽車旁的大學生,21歲便舉辦個展,27歲獲第10屆米蘭Triennale銀質獎章,更是瑞典第一位擁有自己工作室的女銀匠。但這並非代表她一帆風順,她的生活甚至有些困頓,直到1969年與Georg Jensen簽約成為獨家合作設計師,才能真正安心創作。

請注意我的女人而不是我設計的珠寶

即使生活困頓,朵蘭也未曾改變她的主張,推出她所謂的「反階級珠寶(anti-status jewelry)」,以純銀搭配水晶與鵝卵石。她的創作方式是親手逐漸打造出形體,而非畫設計圖,因而作品展現有機而流暢的線條,卻又立體宛如雕塑。創作者總希望人們注意到作品,而朵蘭卻希望是佩戴她作品的女人,「佩戴我的珠寶,第一眼注意到的是該名女子,珠寶輝映出她平滑的肌膚,眼神及笑意裡的光彩。珠寶是愛的象徵,應該隨著身體增色與變化,這無關乎年齡,不管是17歲或87歲,都應該能佩戴珠寶相伴一生。」她為Georg Jensen創作的許多知名珠寶系列,包括Mobius、Dew Drop、Savannah、Forget-me-knot、Torun手鐲與Vivianna手鐲錶等,直到慶祝雙方合作50周年的今天,設計上幾乎沒有更動,只有替換寶石或加鑲鑽石的小變化,更讓人見識到這位奇女子創作出的永恆。

