雙主鏡頭手機 免4千元

2017-09-29

〔記者吳佩樺／台北報導〕雙主鏡頭成為今年手機市場最熱門的設計，不只旗艦機搶搭熱潮，就連平價機也紛紛具備，形成一片機海。InFocus宣布10月2日上市旗下首款雙主鏡頭A3，單機價格僅要3,990元。

免4千元的InFocus A3自然是定位入門，規格不會太高端，雙主鏡頭以1,300萬畫素搭配200萬畫素，主要用來拍攝景深，適合想玩玩雙主鏡頭手機又不想花大錢的人。另加入800萬畫素自拍美顏前鏡頭。其他規格包括5.2吋HD螢幕、聯發科MT6737W處理器、2GB記憶體、16GB儲存空間。