骷髏大軍叛逆有型 崑崙華麗詭譎

2017-09-29

〔記者方惠宗／台北報導〕骷髏大軍驚豔秋時光！崑崙錶（Corum）昨（28）日於台中天文鐘錶旗艦店發布「Big Bubble」52毫米超大尺寸泡泡系列的神祕骷髏新作，座上嘉賓柯有倫更因見到此錶而大為感動。他表示，骷髏圖騰對他而言，是有點叛逆、有個性的，像他做音樂一樣，將獨有想法注入其中，「不只是呈現單純的搖滾概念，而是創造屬於自己的『柯式搖滾』！」

崑崙錶泡泡系列以標誌性的超大弧形錶鏡，為骷髏注入浪漫華麗而詭譎的魅力，當中，一款鈦金屬骷髏腕錶運用3D繪圖，將錶盤圖案以立體效果展現，創造出獨特的動感；銅鑄立體骷髏宛如懸浮於黑色錶盤，如同指紋般的金屬鋼紋呈現一股神秘、詭譎的氛圍，3D技術搭配上泡泡系列特有的拱形水晶玻璃錶鏡，在轉度錶殼藉由不同角度觀看時，更以一種如同立體標本的視覺效果。

崑崙更帶來一款為高端鐘錶玩家提供客訂服務的飛行陀飛輪骷髏泡泡錶，髮絲紋玫瑰金搭配炭黑色錶盤上，骷髏圖騰眼神凝視前方，18K 5N玫瑰金拋光處理錶圈增添貴氣，飛行陀飛輪則放置於骷髏敞開的下巴，可藉由拱形錶鏡的放大扭曲效果，從不同的角度欣賞飛行陀飛輪的運作風貌，更顯其獨有的奇幻魅力。

2017崑崙錶泡泡系列新作即日起至10月12日於台中天文鐘錶旗艦店展出。