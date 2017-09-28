2017-09-28

記者凃盈如／台北報導

百貨週年慶開跑，百貨公司改裝引進新的餐飲櫃位拚「食」力！從日系美食、餐飲集團名店，乃至講究氛圍的咖啡店，以及外帶甜點，力求多元味蕾，在在吸引消費者停留，創造強大商機。

來台助陣 日、泰排隊名店

SOGO百貨台北店忠孝館將於10月底引進遊泰必訪的NARA Thai Cuisine泰國料理餐廳，以正宗泰式家常菜，變化出風情萬種的精緻菜色。NARA Thai Cuisine連續10年獲得Thailand Tatler雜誌讀者票選為最佳泰國餐廳，2013年起開始朝海外發展，已於新加坡、香港、越南等國拓點，台灣首店將插旗台北SOGO百貨忠孝館11樓，講究生鮮之外，皆使用與泰國本店相同的食材及香料，不訪曼谷就能嘗到經典泰味。

另方面，日系餐飲向來是台灣消費者接受度最高的選項，但隨著消費者旅日頻率增加，百貨公司只能加緊腳步推陳出新，維持新鮮感。統一時代百貨近來有沖繩知名的「通堂拉麵」進駐，以「男人麵」和「女人麵」聞名，是觀光客必嚐的美食，男人麵採用豚骨湯頭、味道濃郁，女人麵則以雞骨湯頭為主，味道較為清爽，符合台灣口味。另外，涉谷人氣排隊的醬煎豬排專賣店「東京豚極」，即日起在統一時代百貨試營運，軟嫩多汁的厚切豬排搭配上秘傳的獨門醬汁，是愛吃肉的消費者最愛。

殺出重圍 名店開發新主力

近來，多個知名品牌、餐飲集團，也在百貨公司拓點，且往往推出跳脫原本品牌主力的類型。譬如教父牛排旗下的Danny’s What’s Green，在內湖科學園區就已備受上班族歡迎，近來進駐新光三越A4開設新櫃位，鄧有癸師傅引進國外流行現拌沙拉的外賣概念，讓客人能攝取鮮美營養的一餐。

由全球最大鮭魚供應商Marine Harvest美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」進駐京站時尚廣場，也講究均衡、健康，並推出京站店獨家限定菜色。

漢來美食旗下的「漢來上海湯包」則於台中中友百貨B棟15樓開幕，推出現點現做的招牌湯包，亦有香煎蔥餅、蘿蔔絲餅以及多款主廚私房菜。至於擅長「老菜新譯」的飯BAR，以跳脫中式菜色框架取勝，工業風的裝潢呈現現代感的氛圍，將於10月14日進駐於微風信義4樓，是百貨首店。

精製好味 瞄準上班族&單身客

王品集團旗下的「麻佬大」，於台中起家，主張「一個人也能享受麻辣鍋」，以平均不到200元的客單價創集團最低消費，10月1日將進軍微風台北車站；此外，聚集許多林口家庭客、通勤族的環球Global Mall A9，推出麻膳堂的新品牌「丸虎小館」，以北方料理口味搶攻市場，主推200元有找的招牌麻辣牛肉麵套餐。

帶點文青風或者設計感的餐飲品牌，亦為時下年輕人最愛。Global Mall南港車站B1推出啤酒市集，以露天設計，讓上班族們解壓，如以比利時啤酒聞名的布娜飛，開出全新店型BRAVO CAFÉ、台灣時間好慢，主打台灣自家在地精釀生啤酒。

烘焙名店 FB、IG網美打卡最愛

女性消費者總對聚會場所尋尋覓覓，多間帶有悠閒氣息的午茶餐廳，也紛紛在百貨公司開幕。新光三越A8 gelato pique café來自涉谷，以「大人的甜點」為概念，推出法式可麗餅，使用法國產小麥粉與頂級奶油，食材講究。至於新光三越台南新天地小西門的「經典泰迪的奶茶舖」，則傳承正統英式下午茶魅力，讓人感受英倫生活的情調。

近來也下重本改裝的中壢大江購物中心，則引進法國百年烘焙名店PAUL Café、排隊秒殺甜點安普蕾修等知名烘焙名店，另有乾杯燒肉居酒屋、宮武讚岐烏龍麵、大心、添好運等品牌上陣。

Afternoon Tea撤出SOGO百貨忠孝館2樓之後，9月中旬同樣的位置換上了人氣義式餐廳MiaCucina旗下的姐妹店「Miopane」，以爆餡起士貝果聞名，在天母的店面是許多網美打卡熱點，更有天母人最愛的烘焙坊封號。至於從台中發跡的殿堂級可頌「八月堂」，已進駐SOGO忠孝館B1，講究每日現場限量烘烤，SOGO特別以獨賣的「沖繩黑糖可頌」慶祝開幕。

圖片提供／Global Mall、SOGO、大江、京站、統一時代百貨、微風、新光三越

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