咬唇妝+空氣眉 彩妝聯名設計師

2017-09-27

〔記者邱巧貞／台北報導〕LANEIGE蘭芝從2014年展開時尚彩妝跨界計畫「LANEIGE MEETS FASHION」，與南韓火紅新銳時尚品牌合作，詮釋充滿潮流感的K-Beauty。

今年，蘭芝攜手新銳時裝設計師Yoon Choon Ho（永純賀），打造復古優雅的點點風限量聯名彩妝。時裝設計師Yoon Choon Ho的YCH品牌，大受朴信惠、孔孝真、李聖經等當紅女星歡迎，擅長翻玩舊時代經典美好風格，於絲絨、毛呢加入前衛不規則線條與剪裁，打造優雅華麗、柔和龐克風格。

這次的聯名彩妝以YCH 2017 F/W「80年代經典、優雅復古」點點元素打造，產品色彩搭配設計師YCH挑選的深藍、酒紅及炭灰，並於產品外盒融合秋冬時裝使用的復古人字紋毛呢編織布料，以真實布料觸感，創造經典的時尚氛圍。

韓唇講究飽滿優雅，以霧面乾燥玫瑰色為最強主流。蘭芝時尚聯名系列主打乾燥玫瑰霧感雙色，全新推出「超放電霧感雙色唇膏 |YCH限定版」，以二種不同的霧面質地，以2：3黃金漸層比例分割，打造迷人的霧面漸層咬唇。

結合眉筆、眉粉、染眉膏特點的「有型有色氣墊塑眉盤 |YCH限定版」，能創造眉筆根根分明毛束感；再佐以眉粉能創造出柔霧自然的眉毛底色；更結合讓眉毛看起來立體有光澤的染眉膏優點，是打造韓式空氣眉的絕佳武器。