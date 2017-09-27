體驗經濟學正夯 水晶吧喝一杯紓壓 手作木工療癒

2017-09-27

〔記者凃盈如／台北報導〕商場、通路紛紛強化體驗型經濟！精品家用代理商「旺代企業」，於SOGO台北忠孝館8樓家用品樓層，引進全台第一座瑞典水晶吧檯，即日起至9月30日，商品享7折優惠，消費滿3,000元還送品酒課一堂。

本次引進的水晶吧，設計出自擁有275年歷史的Orrefors Kosta Boda，是世界知名的水晶及玻璃藝術品領導集團， 除了於內部培養了許多頂尖藝術家，就連頂尖的外部設計師，如時尚大帝Karl Lagerfeld，也為旗下Orrefors設計時尚酒杯。而另一品牌Kosta Boda，近年全方位發展，於瑞典Kosta小鎮蓋了飯店Kosta Boda Art Hotel，每個房間都邀請不同設計師打造的專屬風格。如今，旺代將該旅館中吸睛的「水晶吧」概念移植台灣，並進駐百貨通路，昨日開幕，由人氣兩性作家御姊愛到現場擔任一日店長，並由調酒師蘇家慶為她獻上「女神特調」，邀請民眾停下腳步欣賞瑞典水晶的工藝，並且在吧台喝一杯、放鬆一下；開幕祭出「初心酒杯」4入搭配1瓶酒，特價1,880元（原價為3,040至3,500元）。

另外，特力屋近來公布「手作世代趨勢」調查，觀察到現今消費者除了傳統居家修繕的DIY，投注許多時間尋求療癒的DIY經驗，近2年曾經參加創作DIY物品的女性就高達7成，而參與特力屋DIY手作課程的女性比例，更是男性2倍，除了親子一起製作玩具、組合用家具正夯之外，伴隨寵物飼養風潮，許多人更會為自家毛小孩DIY用品，譬如每回特力屋「手創空間」舉辦「寵物餐桌」課程，一天內就會報名額滿。特力屋表示，目前全台有27間店，觀察在台北士林店、台中西屯店營運的「手創空間」受到民眾歡迎，特力屋將陸續於其他店開設此類空間，更將研發製作更多DIY相關商品，帶動體驗型經濟。

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