寶格麗精湛作工 驚豔頂級珠寶錶 楊謹華佩戴行頭6百萬Serpent鏤空陀飛輪 江振誠一夜入手2只新錶

2017-09-27

〔記者林欣若／台北報導〕寶格麗（Bugari）結合精細的珠寶藝術與精湛的製錶工藝，推出多款挑戰極限的錶款，今年在巴賽爾錶展（BaselWorld）亮相的頂級複雜功能腕錶正式登台，即日起至11/11在全台巡迴展出，邀請貴客一同欣賞炫技又炫麗的義式鐘錶美學。

2014年首度推出的Octo Finissimo奠定寶格麗超薄陀飛輪地位，今年全新的Octo Finissimo Automatique在超薄機芯的基礎上，以鏤空設計震撼視覺，253枚零件組成的超薄機芯搭配形象鮮明的八角錶殼，展現大器又現代的機械之美。Octo Grande Sonnerie大自鳴鏤空陀飛輪腕錶搭載BVL Calibre 703自動上鏈機芯，可驅動大自鳴、小自鳴、三問、西敏寺樂鐘等功能，不論響度、音質或節奏，都是絕佳水準。

最能展現珠寶藝術的女性腕錶也有精采新作，全球限量1只的Monete古幣系列頂級珠寶錶結合古幣、八角、彩色寶石等寶格麗經典元素，錶盤和錶鍊鑲嵌總重36.54克拉的明亮式切割鑽石與3.29克拉的紅寶石，整款錶共鑲嵌1,635顆鑽石，堪稱珠寶與腕錶結合的頂級藝術。

楊謹華佩戴價值將近600萬的Serpenti Incantati鏤空陀飛輪女性腕錶華麗現身，她說自己屬蛇、所以特別喜歡寶格麗以靈蛇為造型的Serpenti系列，「我覺得蛇很神祕有很有靈氣，剛柔並濟，很符合我的個性。」她覺得一戴上寶格麗的錶，讓她覺得自己像個充滿熱情和魅力的義大利女人。名廚江振誠也是寶格麗迷，已經擁有3只寶格麗腕錶的他，昨晚再度入手2只全新錶款，他的八角哲學料理和寶格麗經典的八角錶殼不謀而合，他認為自己在廚藝上不斷突破、超越自己的態度，也和寶格麗精神一致。