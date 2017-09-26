頂級床墊週年慶 銀離子散熱防菌

2017-09-26

〔記者凃盈如／台北報導〕頂級床墊品牌席夢思，由於去年Hotel Star Collection星級系列熱賣，今年接續推出「夢幻星級系列」，即日起至12月31日週年慶優惠期間推出多款床墊特價，夢幻星級系列中的2 Plus入門款，原價83,000元，週年慶特惠價維持53,999元，與去年星級系列價位相同，且今年更創新增加「Silver lons銀離子纖維科技」，不僅能防止黴菌及氣味產生，更能有效排除熱氣，搭配涼感透氣環繞系統泡綿護邊，調節睡時的環境溫度、同時享受泡綿護邊完美支撐，可謂「加量不加價」。席夢思董事總經理曾佩琳表示，席夢思床墊，由於去年推出星級系列，以及針對銀髮活力族推出的BackCare系列新品，讓業績較前年整體成長了20%，今年持續看好消費者對於紓壓放鬆的完美睡感需求，預估週年慶業將較去年成長。曾佩琳認為，現代人工作壓力大，時常需要紓壓、放鬆的小確幸，品牌續以情感訴求打動消費者，今年更與甫開幕的宜蘭力麗威斯汀度假酒店合作，只要入住該飯店，就能夠享受到國際知名、品牌與威斯汀獨家合作的「天夢之床」（Westin Heavenly Bed），享受夢幻美眠。

此外，眾多頂級飯店選用的床墊品牌席伊麗（Sealy）為歡慶週年慶，指定款床墊享「滿萬送千」優惠，熱賣商品「新美夢系列─峇里島」雙人床墊限時特價32,388元，還有機會將小米掃地機器人、萬元寬庭寢具提貨券等總市價最高達16,990元的超優質贈品免費抱回家；同時，席伊麗今年更推出眾多新品，新一代「Palatial Crest™皇冠系列」、「美姿UniCased系列─光輝」以及「新美眠系列─奧蘿拉」，提供多重舒適選擇。