德日雙門Coupé新勢力-2

2017-09-25

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【東瀛新生代美型Coupé】

Infiniti Q60 2.0t

Infiniti去年初北美車展發表了全新世代的Q60雙門Coupé，用來取代原先的G系列Coupé，其造型延續2015年Q60概念車的基調，集Infiniti現行家族風貌與Coupé流線動感線條於一身。

在本文試駕的Q60 2.0t，引擎蓋下搭載源自Mercedes-Benz的2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，擁有211匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，搭配具有Lock-up功能、換檔邏輯控制、退檔補油及自主學習模式的跑車化7速手自排變速系統，其0～100公里／時加速需花上7.3秒，若想挑戰德國3大品牌的同級雙門Coupé還得多加把勁。

實際試駕後發現，起步加速的衝刺快感並非這輛日系Coupé訴求的唯一重點，Q60 2.0t的操控非常明快矯健，雖不如採用第2代DAS電子線傳可變式轉向系統3.0t Red Sport那般敏銳犀利，卻也提供了較大的犯錯容許度，對偶爾享受一下極限操控快感的駕駛人反而更加受用。此外，稍寬而厚的輪胎搭配亦賦予本車較舒適富Q勁的行路性，更適合日常代步使用。

Q60車內的Double Wave艦橋式座艙採駕駛座為中心的不對稱式設計，刻意營造跑車化的駕駛氛圍。Infiniti Intouch的雙螢幕主控台結合了8吋上螢幕（顯示／操作NAVI資訊）和7吋下螢幕（顯示／操作功能鍵資訊），透過直覺式觸控即可輕鬆操作，不難滿足多數駕駛人的使用需求。

業者將Q60 2.0t規劃為豪華版和旗艦版兩車型，分別開出205萬和235萬的售價，比起上文Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport，搭載相同動力的Mercedes-Benz C250 Coupé AMG Line，或是BMW 430i Coupé M Sport、Lexus RC 200t F Sport NAVI版等雙門Coupé對手都有不小的價差。