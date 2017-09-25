德日雙門Coupé新勢力-1

記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
【DTM競技血統的德國雙門Coupé】
Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport
去年巴黎車展Audi推出了第2代A5 Coupé，國內已於5月中旬偕同5門斜背的A5 Sportback一併發表上市。新車外形延續了Audi prologue概念車的造型DNA，採用與車身腰線整合的包覆式引擎蓋設計，車側腰線一路向後延伸至車尾，行李廂蓋邊緣刻意折出一道具擾流效果的鴨尾造型，結合3D立體的LED尾燈組，完美體現雙門Coupé的流線跑格。
本文試駕的是A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport，引擎室裡搭載一具縱置的2.0升TFSI直4缸內直噴Turbo引擎，可輸252匹最大馬力與37.7公斤米扭力峰值，搭配S-tronic 7速雙離合器自手排變速箱，透過前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），其0～100公里／時加速只需5.8秒，極速被限定在250公里／時大關。
本車油門反應十分直接凌厲，動力湧現澎湃強勁；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，賦予駕駛人充分的信心。懸載設定是Audi典型的硬朗紮實調性，操控起來頗為穩健俐落，轉向反應明快精準，掣煞表現更讓人信心十足。
現行A5 Coupé是以MLB EVO II模組化平台所打造，擁有2,764mm的軸距，車艙鋪陳則維持著A4車系以來的基調，內裝用料與完工質感均教人豎起大拇指。12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬駕駛座艙是全車系標配，駕駛人只需透過多功能方向盤上的控鍵即可輕鬆掌控駕駛資訊、導航功能及車載娛樂系統等功能，讓視線專注於前方路況，將車輛性能揮灑得更淋漓盡致。
Audi Taiwan將A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport開出275萬的售價，相較動力條件相近的BMW 430i Coupé M Sport和Lexus RC 200t F Sport NAVI版都更具競爭力。
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Audi現行A5 Coupé的LED頭燈組整合極線LED晝行燈，搭配更寬扁的立體盾型水箱護罩及Sport前保桿氣壩，車頭視覺感更顯動感低趴。
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A5 Coupé的身形線條流線優美，45 TFSI quattro Sport後保桿擴散器兩端的鍍鉻排氣尾管，更將雙門Coupé的跑格表露無遺。
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高輸出動力的45 TFSI結合quattro智慧型全時4驅系統與7速S tronic雙離合器變速箱，由靜止加速至時速百公里僅需5.8秒，駕馭起來非常穩健俐落，操控極限深不可測。
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本車配置2.0升直4 TFSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出252匹最大馬力與37.7公斤米峰值扭力，動力表現比下文Infiniti Q60 2.0t更強勁。
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黑色基調的真皮內裝，車有對比色縫線，搭配S line 3輻式真皮多功能方向盤與充滿科技質感的Aluminium Ellipse飾板，用料與作工的質感均相當出眾，將Audi車特有的冷冽調性完美呈現。
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兩張S line電動跑車座椅包覆性與支撐性均相當出眾，並綴飾以對比色縫線，為本車深沉肅殺的座艙增添些許視覺亮點。
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2,764mm的軸距比下文的Infiniti Q60足足短了86mm，但實際乘坐感並沒有差很多，顯示出Audi在空間規劃上的功力。
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Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport小檔案