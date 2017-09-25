德日雙門Coupé新勢力-1

2017-09-25

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【DTM競技血統的德國雙門Coupé】

Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport

去年巴黎車展Audi推出了第2代A5 Coupé，國內已於5月中旬偕同5門斜背的A5 Sportback一併發表上市。新車外形延續了Audi prologue概念車的造型DNA，採用與車身腰線整合的包覆式引擎蓋設計，車側腰線一路向後延伸至車尾，行李廂蓋邊緣刻意折出一道具擾流效果的鴨尾造型，結合3D立體的LED尾燈組，完美體現雙門Coupé的流線跑格。

本文試駕的是A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport，引擎室裡搭載一具縱置的2.0升TFSI直4缸內直噴Turbo引擎，可輸252匹最大馬力與37.7公斤米扭力峰值，搭配S-tronic 7速雙離合器自手排變速箱，透過前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），其0～100公里／時加速只需5.8秒，極速被限定在250公里／時大關。

本車油門反應十分直接凌厲，動力湧現澎湃強勁；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，賦予駕駛人充分的信心。懸載設定是Audi典型的硬朗紮實調性，操控起來頗為穩健俐落，轉向反應明快精準，掣煞表現更讓人信心十足。

現行A5 Coupé是以MLB EVO II模組化平台所打造，擁有2,764mm的軸距，車艙鋪陳則維持著A4車系以來的基調，內裝用料與完工質感均教人豎起大拇指。12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬駕駛座艙是全車系標配，駕駛人只需透過多功能方向盤上的控鍵即可輕鬆掌控駕駛資訊、導航功能及車載娛樂系統等功能，讓視線專注於前方路況，將車輛性能揮灑得更淋漓盡致。

Audi Taiwan將A5 Coupé 45 TFSI quattro Sport開出275萬的售價，相較動力條件相近的BMW 430i Coupé M Sport和Lexus RC 200t F Sport NAVI版都更具競爭力。