誠品10週年慶 買貴退差價

〔記者凃盈如／台北報導〕誠品生活10週年開跑，9月28日展開的誠品生活週年慶，推出超狂的「全台最低價、買貴退差價」，推出包括Vivienne Westwood、PORTER、CLINIQUE等數十個國際知名品牌精選商品，讓消費者不比價也可以買得便宜安心，譬如西門店的adidas、Reebok球鞋2.7折起；敦南店文青最愛的法國設計師品牌JEROME DREYFUSS則推出低於5折的經典包款；另外，武昌店推出Vivienne Westwood紅色格紋長夾7折。
誠品今年首度攜手南韓設計天團「Sticky Monster Lab（簡稱SML）黏黏怪物研究所」打造4大聯名經典角色，並針對誠品人會員及累計卡卡友，推出一系列超療癒的獨家贈禮。週年慶首波限定，單日消費滿500元，即可兌換印有專屬身分證號的限量來店禮「誠品生活× SML聯名紀念海報」；10月11日起，單日消費滿5,000元，即可兌換限量「誠品生活× SML聯名紀念琺瑯杯」滿額禮，共4款帶有逗趣表情的黏黏怪物杯，擺在辦公桌尤其療癒！
9月28日率先登場的誠品信義店、敦南店、松菸店週年慶，除了首13日全館「滿千送百」回饋，首6日加碼刷指定銀行卡加贈電子抵用券，誠品人會員單日單店消費滿36,000元，免抽獎直接送價值16,000元的「誠品行旅週年慶主題房住宿體驗」，由寬庭K’space、巴黎百嘉等精選品牌，打造設計、居家及時尚的空間。
圖片提供：誠品