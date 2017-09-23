i8首賣 死忠果粉要等iX搶貨

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone 8、8 Plus（以下簡稱iPhone 8）正式開賣，死忠果粉直言要等11月的「最潮」iPhone X才出手，各大通路昨日首賣排隊人潮不如以往熱烈，不過業者們均認為iPhone 8只是暖身，等待iPhone X就位後，二款加乘，iPhone 6之後最大的換機潮就要來了！
今年進駐的台北101蘋果直營店，因為採預約取機制、無現貨，昨日同樣未湧現果粉。遠傳電信營銷長鄭智衡表示：「今年新iPhone分二波開賣，的確稀釋了iPhone 8的買氣，不過iPhone 6使用者差不多該換手機，將迎接3年來的大換機潮，『iPhone 8+iPhone X』可望是史上最熱銷的iPhone。」
Studio A則說：「今年iPhone 8預約量其實比去年iPhone 7還多2成，只是因為iPhone 8相較供貨充足，民眾不急著擠在第一時間搶機，並非賣得不好，以大尺寸iPhone 8 Plus和金色最熱門。」
為了衝刺iPhone 8首賣買氣，五大電信昨日都大手筆犒賞辛苦排隊的果粉，包括中華電信多送1支iPhone 8給頭香李小姐；台灣大哥大用戶賴小姐則拿到myfone購物金2萬元；幸運民眾許小姐抽到遠傳電信的舊金山機票。
而記者現場詢問iPhone 8購機民眾，多數不買iPhone X的主要原因，一是「太貴」，二是「沒Home鍵怕不習慣」。此外，iPhone 8改用全玻璃機身、加入無線充電，德誼觀察怕摔壞加購保固的民眾大幅增加，周邊配件買氣亦同步帶動。
此外，因應新iPhone上市，上代iPhone 7降價，原廠調降4,400至5,000元不等，各通路跟進，另有一群不追求新iPhone的民眾，反而選擇入手iPhone 7，部分通路已有缺貨情形。
圖片提供：Apple