《ONLYWATCH2017首度來台》14

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

黃色軌跡

Zenith為此作配備與常規版Defy系列El Primero 21腕錶相同的1/100 秒計時碼錶機芯。錶殼使用黑色鈦金屬覆以DLC塗層，直徑44毫米；亮黃色鏤空錶盤呼應Only Watch標識；錶帶以炭黑色的橡膠材質為底、黑色鱷魚皮為面，縫線採明亮的黃色縫線；錶殼背部鐫刻Only Watch慈善拍賣會和肌肉萎縮症防治協會的聯合標識。將不同的質地、跳躍的顏色奇妙融合，展現集創新和科技革新於一體的出眾特質。

圖片提供／Only Watch