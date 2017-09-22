《ONLYWATCH2017首度來台》13

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

時間橘黃紅

Louis Vuitton捐出Escale Spin Time腕錶Black & Fire特別版，特色包括搭載擁有「Spin Time」特殊顯示時分功能的自製機芯、中央的橘黃紅三色搭配，以及運用自由現代方式詮釋時間的獨特錶盤；橘色已成為Louis Vuitton和Only Watch合作代表色。此外，錶款的鈦金屬錶殼直徑41毫米，厚度僅11.2毫米，搭配18K白金錶圈、錶耳、和龍頭，細緻錶圈襯托錶盤，凸顯小時顯示和旋轉方塊運作。

圖片提供／Only Watch