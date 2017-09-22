《ONLYWATCH2017首度來台》12

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

最優雅錶盤

雅典錶（Ulysse Nardin）推出航海大明火陀飛輪，具備藍色大明火琺瑯錶盤、飛行陀飛輪和60小時動力儲存等特色。43毫米的不銹鋼錶殼兼具精巧的設計和實用性，動力儲存顯示和7點鐘位置時標採用亮麗黃色，向本屆Only Watch致敬。

錶款採用矽技術的特性；錶盤的6點鐘位置是高級製錶複雜機械裝置的表徵：飛行陀飛輪。藍色大明火琺瑯出自雅典錶旗下、Donzé Cadrans琺瑯工坊的匠師、現今少數能掌握這門古老工藝的錶盤專家。

圖片提供／Only Watch