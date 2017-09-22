《今秋來場小鍊愛:Givenchy》

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

識別之鍊

長久以來，金屬鏈元素始終是紀梵希（Givenchy）令其獨特女人味更顯深度、力量與自由精神的設計特色。然而，就在紀梵希宣布Riccardo Tisci卸下其擔任長達12年的品牌設計總監一職後，秋季推出的Infinity系列可說是這位設計師的完美告別作。

紀梵希Infinity包款系列以純粹的線條與細膩的金屬鏈裝飾組成，金屬鏈猶如承托包身、成為視覺焦點，元素簡單，卻變化出許多種不同的款式。以容量充足、散發皮革潤澤度的Bucket水桶包來說，作風休閒卻不失手工質感的真髓，電影「神力女超人」、人氣狂飆的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot），與自然不造作的女性典範、鍾楚紅都是愛用者。從她們使用Infinity Bucket照片來看，更可比較出，儘管使用同樣的包款，卻因人而異、烘托出不一樣的態度。

同時，流露70年代氛圍的Saddle馬鞍包此時更為時尚前衛，優美的弧形線條、充滿功能性的形狀與可供選擇的不同尺寸成為時尚良伴。Hobo款式則十分都會，輕鬆呼應白天到夜間的所有造型。當鏈條點綴移至正面，小型Flap翻蓋手袋可謂一只專為晚間聚會或入夜派對而生的包款。必須穿禮服的時候，還可將背帶拿掉、成為一款手拿包。

圖片提供／Givenchy