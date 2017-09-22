《今秋來場小鍊愛:BALGARI》

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

青春新鏈情

超模Kate Moss的妹妹、19歲的新銳模特兒Lottie Moss、好萊塢女星Lily Collins皆成了寶格麗（BALGARI）本季配件的擁護者；無論是琺瑯蛇頭做為經典標誌的Serpenti Forever包款，或是以Divas’Dream系列珠寶為設計靈感的Divas’Dream包款，眾年輕女孩的最新行頭不約而同都以鏈帶靚包當道。

Lily Collins看上的是Serpenti Foreve系列，特別的是，這是寶格麗本季為Serpenti Forever幻化為散發搖滾氣息的Star Studs包款，無論黑色或白色款皆以刺繡與雷射切割圖紋搭配星形鉚釘，於細節彰顯著獨到的設計筆觸。

Lottie Moss所用包款則是全新的Divas’Dream包款，此乃從寶格麗招牌Divas’Dream珠寶的曼妙輪廓延伸而來；搶眼的扇形翻扣搭配與包款相襯的琺瑯色調，十足魅惑。除了以柔軟小羊皮製作，亦有蟒蛇包款，精緻手工塗佈液態金屬薄層，營造光澤飽滿的表面，從日出到夜幕低垂、各種場合皆宜使用。

鞋履設計師寶石之鏈

寶格麗邀請英國時尚女鞋新銳設計師Nicholas Kirkwood跨刀、重新演繹Serpenti Forever包款。他以亮漆鉚釘交錯鑲飾成鋸齒波浪紋理，在Kirkwood桀傲不遜的設計作風之下，鉚釘宛如Z字圖騰蜿蜒於珍貴皮革之上，令人聯想起蛇靈巧律動，為寶格麗的經典琺瑯蛇頭釦環增添一抹別出心裁的風韻。

圖片提供／BALGARI