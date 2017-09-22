輕盈耐震 高機能跑鞋保護雙足

2017-09-22

〔記者林欣若／台北報導〕年底路跑盛事不斷，一雙輕盈耐震的跑鞋，讓跑者健步如飛，亞瑟士（ASICS）FlyteFoam疾速系列推出兩款全新高機能跑鞋DynaFlyte和Dynamis，均採用ASICS FlyteFoam輕量中底技術為跑者帶來卓越吸震體驗，不論是慢跑、長跑或是馬拉松，都能感受輕盈步伐；New Balance Fresh Foam系列VONGO今年全面進化，v2版本的包覆、緩震以及重心引導的精準定位，提供過度內旋型跑者最佳解決方案。 亞瑟士DynaFlyte 2重量約260公克，較上一代鞋款減輕約10公克，除了輕盈感，全新Adapt Mesh無縫線透氣鞋面更加貼合雙足，提高靈活性、也能防止因鞋面摩擦所產生的不適感，解決中底過薄、不夠舒適的問題；Dynamis跑鞋則為普通及外翻型跑者設計，270克的輕量鞋身，首次採用可微調的BOA旋鈕系統，解決鞋帶易鬆脫、鞋面包覆不均等問題，另外，DynaPanel內側足弓支撐片為跑者提供良好的中足穩定。

New Balance Fresh Foam Vongo v2鞋面特別採用雙重保護設計，內層Pronation Cradle以環繞式支撐加固、外層則透過工程網布搭配獨有Fantom Fit熱貼合科技，提供極致的腳掌貼合感與絕佳包覆力，鞋身內外雙側的雙密度Fresh Foam，內側加厚加密以提供支撐，能引導跑者避免落地重心偏移，解決過度內旋問題。

圖片提供：亞瑟士、New Balance